Новые коэффициенты на чемпионоство в РПЛ
Как изменились кэфы
на чемпионство в РПЛ
|После 6-го тура
|Перед стартом
|
Зенит
|3.15
|2.10
|
Краснодар
|3.20
|5.50
|
ЦСКА
|5.00
|11.00
|
Локомотив
|10.00
|20.00
|
Спартак
|13.00
|5.50
|
Динамо
|15.00
|9.00
|
Балтика
|50.00
|2000.00
|
Рубин
|100.00
|1000.00
|
Ахмат
|500.00
|1000.00
|
Крылья Советов
|500.00
|1000.00
|
Акрон
|1500.00
|2500.00
|
Ростов
|1500.00
|500.00
|
Динамо Мх
|2500.00
|2500.00
|
Оренбург
|2500.00
|2500.00
|
Пари НН
|5000.00
|2500.00
|
Сочи
|5000.00
|1500.00
Источник: «Бомбардир»