Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Кэфы на чемпионство

2 декабря, 08:00

Новые коэффициенты на чемпионоство в РПЛ

Как изменились кэфы
на чемпионство в РПЛ

После 6-го тура Перед стартом
Зенит
Зенит		 3.15 2.10
Краснодар
Краснодар		 3.20 5.50
ЦСКА
ЦСКА		 5.00 11.00
Локомотив
Локомотив		 10.00 20.00
Спартак
Спартак		 13.00 5.50
Динамо
Динамо		 15.00 9.00
Балтика
Балтика		 50.00 2000.00
Рубин
Рубин		 100.00 1000.00
Ахмат
Ахмат		 500.00 1000.00
Крылья Советов
Крылья Советов		 500.00 1000.00
Акрон
Акрон		 1500.00 2500.00
Ростов
Ростов		 1500.00 500.00
Динамо Мх
Динамо Мх		 2500.00 2500.00
Оренбург
Оренбург		 2500.00 2500.00
Пари НН
Пари НН		 5000.00 2500.00
Сочи
Сочи		 5000.00 1500.00
Источник: «Бомбардир»
Главные новости
Жеребьевка ЧМ-2026, возвращение Кержакова к работе, перенос дерби «Спартак» – «Динамо» и другие новости
00:57
Ловчев одним прилагательным оценил тренерский уровень Карпина
00:03
3
«Зенит» заявил, что 2 его игрока выступят за Бразилию на ЧМ-2026
Вчера, 23:36
2
Стало известно, с кем сыграет Украина в случае выхода на ЧМ-2026
Вчера, 23:24
7
«Зенит» зимой может лишиться трех основных игроков
Вчера, 23:15
3
РПЛ перенесла дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 22:46
6
Стало известно, с кем сыграет Узбекистан на дебютном ЧМ
Вчера, 22:19
3
⚡️ Итоги жеребьевки ЧМ-2026
Вчера, 22:09
24
Определены участники матча-открытия ЧМ-2026 – будут представители РПЛ
Вчера, 21:55
2
Реакция ЦСКА на новость о 500-миллионном предложении по Пестрякову
Вчера, 21:23
1
Игнатьев определил лучшего российского тренера
00:33
Трамп – о ЧМ-2026: «Будет величайшее событие в истории человечества»
00:12
1
Определено, на какой стадии ЧМ-2026 могут встретиться Месси и Роналду
Вчера, 23:47
«Акрон» с опозданием вылетел на игру с «Зенитом»: «Сорвали цикл подготовки к важнейшему матчу»
Вчера, 23:00
6
РПЛ перенесла дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 22:46
6
Боярский раскритиковал ФИФА: «Суки, уроды»
Вчера, 22:34
4
Стало известно, с кем сыграет Узбекистан на дебютном ЧМ
Вчера, 22:19
3
⚡️ Итоги жеребьевки ЧМ-2026
Вчера, 22:09
24
Определены участники матча-открытия ЧМ-2026 – будут представители РПЛ
Вчера, 21:55
2
Дзюбу назвали главной звездой РПЛ
Вчера, 21:51
3
Спартаковец Ву объяснил, зачем учит русский язык: «Это уважение к клубу и России»
Вчера, 21:39
3
Реакция ЦСКА на новость о 500-миллионном предложении по Пестрякову
Вчера, 21:23
1
Мостовой: «К сожалению, я не нужен нашему футболу»
Вчера, 21:09
41
РПЛ. «Ахмат» минимально обыграл «Оренбург» (1:0)
Вчера, 20:53
5
ФотоТрамп получил специальную награду от ФИФА
Вчера, 20:45
5
Месси назвал лучшего тренера в мире
Вчера, 20:35
1
Корнеев выявил странное явление в российском футболе
Вчера, 20:13
1
Фото18-летний Ямаль сообщил, что предпочитает женщин постарше
Вчера, 19:54
14
Губерниев рассказал, какое пиво предпочитает
Вчера, 19:39
13
Батраков объяснил, почему не перейдет в другой российский клуб
Вчера, 19:27
6
Тренер «Монако» – о важности Головина: «Он знает ДНК клуба»
Вчера, 19:01
Жена Карпина прояснила отношения мужа с Гусевым
Вчера, 18:48
4
«Краснодар» хочет купить полузащитника «Локомотива»
Вчера, 18:38
1
Пономарев оскорбил игроков «Динамо»
Вчера, 18:25
4
Карпин был против Гусева в своем штабе в «Динамо»
Вчера, 18:13
9
