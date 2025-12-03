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  • Бубнов подробно рассказал, как в России устроены договорные матчи

Бубнов подробно рассказал, как в России устроены договорные матчи

3 декабря 2025, 16:51
3

Бубнов рассказал, как в российском футболе проходят договорные матчи. По его словам, в этом замешаны судьи.

«Я вчера разговаривал с человеком одним. И там пошeл разговор о договорных играх. А человек очень компетентный, понимаешь? Больше тебе скажу, из судей. И когда мы пошли, я стал рассказывать про технологии, там же тысяча вариантов, как можно договорную игру провести. Вот я ему говорю: «У меня сейчас такое впечатление, что в Премьер-лиге договорные матчи – как они бьются, рубятся – не играют.

Он говорит: «Ты чего, с ума сошeл?» Я говорю: «А что, как?» Он говорит: «Судьи. Судьи и ВАР прихватывают, и всe. И не нужно ни договариваться, ничего, блин. Бабки получили, убили». Это одна из версий, да, но от человека, который хорошо информирован», – сказал Бубнов.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
Комментарии (3)
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FWSPM
1764770279
Это всем известно. Уже до президента дошло. А толку?
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Интерес
1764770489
Вот новость! Как всякое усложнение-это безответственность и недоказуемость , когда ни виновных, ни концов не найдёшь. ЭСК охотно признаёт любые ошибки только в тех случаях,когда они не повлияли на конечный результат. ТОлько это уже не "договорные матчи",которые предполагают участие игроков.Недаром всегда обе стороны судейством недовольны,при любом исходе матча.
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DMитрий
1764773229
Дети в яслях понятнее и связнее выражаются.
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