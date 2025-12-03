Бубнов подробно рассказал, как в России устроены договорные матчи

Бубнов рассказал, как в российском футболе проходят договорные матчи. По его словам, в этом замешаны судьи.

«Я вчера разговаривал с человеком одним. И там пошeл разговор о договорных играх. А человек очень компетентный, понимаешь? Больше тебе скажу, из судей. И когда мы пошли, я стал рассказывать про технологии, там же тысяча вариантов, как можно договорную игру провести. Вот я ему говорю: «У меня сейчас такое впечатление, что в Премьер-лиге договорные матчи – как они бьются, рубятся – не играют.

Он говорит: «Ты чего, с ума сошeл?» Я говорю: «А что, как?» Он говорит: «Судьи. Судьи и ВАР прихватывают, и всe. И не нужно ни договариваться, ничего, блин. Бабки получили, убили». Это одна из версий, да, но от человека, который хорошо информирован», – сказал Бубнов.