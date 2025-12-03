Последнее предложение «Локо» Баринову, на «Крылья» завели судебное дело, Семаку выписали очки и другие новости

Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды

ФИФА может дать дополнительные полномочия ВАР на ЧМ-2026

Бразильский клуб начал переговоры по защитнику «Зенита»

Игроки «Спартака» и «Локомотива» вызваны в сборную Камеруна на Кубок Африки

«Балтика» занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам

На «Крылья Советов» завели судебное дело – клуб должен около 1 миллиарда рублей

«Локомотив» сделал финальное предложение по контракту Баринова

Семаку выписали очки: «Зрение пропало одновременно»

Холанд установил очередной рекорд в АПЛ: «Переписывает историю»

Примера. «Барселона» победила «Атлетико» (3:1) и оторвалась от «Реала» на 4 очка