Новый лучший бомбардир «Краснодара», Талалаева предложили «Спартаку», Баринов может сменить клуб зимой и другие новости

Месси взял трофей в США
ЦСКА подпишет игрока из Первой лиги
Дарья Карпина выложила кадры с юбилея Радимова
Глушаков предложил тренера для «Спартака»
«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (5:0). У клуба новый лучший бомбардир в истории
Талалаева предложили еще одному клубу РПЛ
«Ахмат» одержал волевую победу над «Динамо», «Локомотив» в гостях победил «Ростов», «Зенит» с минимальным счетом обыграл «Рубин»
Бразилец из «Зенита» дал интервью на русском языке – он выступает за клуб с 2024-го
Сычев объявил об уходе из «Иртыша»
Баринов может покинуть «Локомотив» в зимнее трансферное окно
Источник: «Бомбардир»