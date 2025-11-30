Поражение «Спартака» в большинстве, буйный Талалаев, ассист Головина против «ПСЖ» и другие новости

«Это не потеря»: Бубнов призвал не скорбеть по Симоняну.

«Стало полегче»: Фомин – об уходе Карпина из «Динамо».

Вердикт ЭСК по решениям Карасева в дерби «Спартак» – ЦСКА.

Галактионов выдвинул требование «Локо» после продления контракта.

РПЛ. Автогол помог ЦСКА обыграть «Оренбург» (2:0) и выйти на 1-е место.

Талалаев показал неприличный жест судье матча со «Спартаком» и был удален.

Лига 1. Голевой пас Головина помог «Монако» переиграть «ПСЖ» (1:0).

РПЛ. «Спартак» вновь уступил «Балтике» (0:1), играя с 30-й минуты в большинстве.

Матерная речь Талалаева в адрес «Спартака».

«Спартаку» вновь предложили Талалаева.