Станкович унижал игроков «Спартака», Тикнизян может вернуться в РПЛ, Крицюк и Пьянич закончили карьеры и другие новости

Игроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо»

Вингера «Динамо» Бабаева позвали в сборную Азербайджана

В честь «Зенита» назовут площадь в Санкт-Петербурге

Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026

Экс-вратарь «Краснодара» и «Зенита» Крицюк завершил карьеру в 34 года

Экс-игрок ЦСКА и «Барселоны» Пьянич закончил карьеру в 35 лет

Станкович тиранизировал игроков «Спартака»: «Бабича просто уничтожал»

Клуб РПЛ ведет переговоры с Тикнизяном

Месси обошел Роналду, собрав наибольшее количество лайков в соцсетях

Евсеев дал яркое интервью в Первой лиге: «Вопросы после этого есть?»