  • Станкович унижал игроков «Спартака», Тикнизян может вернуться в РПЛ, Крицюк и Пьянич закончили карьеры и другие новости

29 ноября, 00:30
2

Игроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо»

Вингера «Динамо» Бабаева позвали в сборную Азербайджана

В честь «Зенита» назовут площадь в Санкт-Петербурге

Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026

Экс-вратарь «Краснодара» и «Зенита» Крицюк завершил карьеру в 34 года

Экс-игрок ЦСКА и «Барселоны» Пьянич закончил карьеру в 35 лет

Станкович тиранизировал игроков «Спартака»: «Бабича просто уничтожал»

Клуб РПЛ ведет переговоры с Тикнизяном

Месси обошел Роналду, собрав наибольшее количество лайков в соцсетях

Евсеев дал яркое интервью в Первой лиге: «Вопросы после этого есть?»

Комментарии (2)
antonigazawka
1764366857
Ответить
sochi-2013
1764405462
Журнаблевы, Станкович уже не актуален. Снова Дзюбу доставайте.
Ответить
Слуцкий назвал имя тренера, который нужен «Спартаку»
22:50
1
«Челестини не любит Шевелева и считает, что он профнепригоден»: Гурцкая – о ЦСКА
22:27
Семин прокомментировал удаление Талалаева со «Спартаком»
22:21
«Подлость и вершина неэтичности»: Слуцкого шокировали слова Ролана Гусева
21:47
3
Стало известно, хочет ли Джикия вернуться в Россию
21:37
1
21:14
2
Фанаты «Ниццы» избили футболистов клуба: пинали ногами и плевали в них
20:36
11
20:13
5
Слуцкий выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
19:57
6
Лещенко разнес арбитра матча «Ахмат» – «Динамо»: «Судейство безобразное»
19:46
2
Карпин заявил, что употребляет сахар в больших количествах, хотя запрещает его игрокам
22:37
Думбия сказал, когда ЦСКА станет чемпионом
22:00
РПЛ. «Сочи» и «Динамо Мх» сыграли вничью в заключительном матче 17-го тура
21:28
3
21:14
2
У Орлова появились вопросы к «Зениту» после матча с «Рубином»
20:50
Фанаты «Ниццы» избили футболистов клуба: пинали ногами и плевали в них
20:36
11
Роналдо рассказал, как ругается на русском с Байрамяном
20:28
20:13
5
Слуцкий выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
19:57
6
Лещенко разнес арбитра матча «Ахмат» – «Динамо»: «Судейство безобразное»
19:46
2
Лунев объяснил поражение «Динамо» от «Ахмата»: «Впечатления не самые приятные»
19:34
Мэддисон – о «Динамо»: «Уже кажется, что вариант с Карпиным был не такой плохой»
19:22
34
Карпин назвал себя подкаблучником
19:17
1
Слуцкий номинирован на звание тренера года в Китае
18:54
«Спартак» принял решение по Талалаеву
18:40
20
Орлов жестко прошелся по «Динамо»: «Гусеву можно только посочувствовать»
18:30
3
18:21
2
Черданцев назвал тренера РПЛ, с которого нужно брать пример
18:11
9
Думбия назвал тренера ЦСКА, которого он ненавидел в глубине души
17:55
17:42
12
Известная порноактриса назвала самого сексуального футболиста России
17:32
21
Губерниев отреагировал на желание Баринова уйти из «Локомотива»
17:25
Талалаев объяснил свое удаление со «Спартаком»
17:19
15
Португальский агент назвал трех россиян с большим будущим
16:56
2
Орлова поразили слова Романова про «Спартак»: «Жалко команду»
16:44
12
