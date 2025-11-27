Победа «Спартака» в дерби, решение по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене», переговоры Баринова с «Зенитом» и другие новости

Хайкин установил рекорд среди российских вратарей в Лиге чемпионов.

Нигматуллин женился на 23-летней девушке.

У Станковича был конфликт с игроком «Спартака»: «Сначала были лучшими друзьями, а потом посылали друг друга».

«Зенит» хочет купить скандального экс-вингера «Спартака».

«Локомотив» прекратил переговоры с капитаном команды.

КДК РФС определился с наказанием для «Спартака» и ЦСКА за драку болельщиков.

Агенты Баринова начали переговоры с другим клубом РПЛ.

Красивый гол Батракова со штрафного в ворота «Спартака».

Кубок России. «Спартак» одержал волевую победу над «Локо» (3:2) и прошел дальше.

Баринов едва не подрался с болельщиками «Спартака».

«Локомотив» продлил контракт с Галактионовым после вылета от «Спартака».