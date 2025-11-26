Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин объяснил уход из «Динамо», решение «Зенита» по Соболеву, новая зарплата Галактионова и другие новости

Карпин объяснил уход из «Динамо», решение «Зенита» по Соболеву, новая зарплата Галактионова и другие новости

Сегодня, 01:37

Три звездных игрока «Реала» недовольны Алонсо

«Галатасарай» хочет приобрести игрока «Зенита»

Карпин объяснил увольнение из «Динамо»

Акинфеев вошел в Книгу рекордов России

«Спартак» поборется за назначение Риеры

«Зенит» принял решение по Соболеву

Стало известно, сыграет ли Роналду в первом матче на ЧМ-2026

Раскрыта зарплата Галактионова по новому контракту с «Локомотивом»

«Балтика» прошла «Торпедо» в Пути регионов FONBET Кубка России, «Рубин» вылетел от тульского «Арсенала»

Федун продал свою долю в «Лукойле»

Сформированы корзины для жеребьевки ЧМ-2026

«Челси» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов, «Манчестер Сити» проиграл «Байеру» и другие результаты

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин объяснил уход из «Динамо», решение «Зенита» по Соболеву, новая зарплата Галактионова и другие новости
01:37
Эстевао из «Челси» повторил достижение Мбаппе и Холанда
01:20
ФотоБубнов поставил единицу игроку «Спартака» за дерби с ЦСКА
01:11
Лига чемпионов. Поражение «Манчестер Сити», Хайкин пропустил три гола и другие результаты
01:02
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону» – 3:0!
00:53
1
ВидеоБубнов проанализировал спорный гол «Спартака» в ворота ЦСКА
00:40
Автобиография Акинфеева стала самой продаваемой книгой в России на прошлой неделе
00:32
2
Карпин объяснил появление в российском футболе новых талантов
Вчера, 23:59
Гвардиола повторил достижение Фергюсона и Венгера в Лиге чемпионов
Вчера, 23:48
1
Смородская определила двух худших тренеров «Спартака» за последние годы: «Это вообще крах»
Вчера, 23:23
3
Все новости
Все новости
ВидеоБубнов проанализировал спорный гол «Спартака» в ворота ЦСКА
00:40
Автобиография Акинфеева стала самой продаваемой книгой в России на прошлой неделе
00:32
2
Кейн отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
00:24
Умяров ответил, что новый тренер «Спартака» изменил в игре команды
00:12
Карпин объяснил появление в российском футболе новых талантов
Вчера, 23:59
Гвардиола повторил достижение Фергюсона и Венгера в Лиге чемпионов
Вчера, 23:48
1
Рахимов высказался о вылете «Рубина» из Кубка России
Вчера, 23:36
Смородская определила двух худших тренеров «Спартака» за последние годы: «Это вообще крах»
Вчера, 23:23
3
89-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2026 году
Вчера, 23:11
2
Кононов прокомментировал кубковое поражение «Торпедо» от «Балтики»
Вчера, 23:00
Карпин назвал два базовых клуба для сборной России
Вчера, 22:51
3
Лига чемпионов. Моуринью поднял «Бенфику» с последнего места, «Галатасарай» потерпел сенсационное поражение
Вчера, 22:43
Кубок России. «Рубин» вылетел от тульского «Арсенала»
Вчера, 22:34
4
Федун продал свою долю в «Лукойле»
Вчера, 22:22
14
Яковлев: «Станкович хорошо относился только к одному игроку «Спартака»
Вчера, 22:10
2
Смолов – о Гусеве: «Перестал пить, серьезным стал»
Вчера, 21:57
4
Реакция Жиго на смерть Симоняна
Вчера, 21:47
Карпин ответил, будет ли еще совмещать работу в клубе и сборной России
Вчера, 21:35
ФотоСформированы корзины для жеребьевки ЧМ-2026
Вчера, 21:21
6
Сафонов высказался о матче «ПСЖ» – «Тоттенхэм»
Вчера, 21:09
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над «Торпедо»
Вчера, 20:55
Радимов пошутил о ситуации Нгамале в «Динамо»
Вчера, 20:44
Подробности свадьбы Роналду и Джорджины
Вчера, 20:33
4
Смолов рассказал, как отказался от 9-миллионного контракта в зарубежном клубе
Вчера, 20:20
2
Карпин отреагировал на слухи, что он требовал больше полномочий в «Динамо»
Вчера, 20:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 