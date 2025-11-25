Причина смерти Симоняна, российский игрок отказался от 120 миллионов в год, «Реал» может уволить Алонсо и другие новости

Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола и достиг отметки в 1300 голевых действий за карьеру
99-летний Симонян умер из-за несчастного случая: известны подробности
Российский игрок отказался от зарплаты в 120 миллионов долларов в год
Швейцарский суд вынес решение по апелляции ЦСКА по делу Влашича
В Испании раскрыли проблемы Хаби Алонсо в «Реале» – известно, кто может возглавить мадридцев вместо него
«Спартак» назвал трибуну стадиона в честь Симоняна
Алдонин впервые высказался о страшной болезни
«Локомотив» объявил о назначении Овчинникова
Винисиус огласил Пересу свое решение по будущему в «Реале» – он требовал зарплату на уровне Роналду
Заявление МВД об аресте участников драки после дерби «Спартак» – ЦСКА
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение, играя в большинстве с 14-й минуты – игрока «Эвертона» удалили за удар по лицу собственному одноклубнику