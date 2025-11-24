Реакция Мостового на смерть Симоняна

Александр Мостовой прокомментировал уход из жизни Никиты Симоняна.

«Соболезнования близким Никиты Павловича Симоняна. Вспоминаю, как в 1998 году было два матча звeзд «Спартака» и киевского «Динамо». В одном я не смог принять участие, а вторая игра была в «Лужниках». Я тогда был ещe действующим футболистом. Никита Павлович настоял на том, чтобы я прилетел и сыграл в этом матче, кстати, тогда два мяча забил, «Спартак» победил 3:2», – сказал Мостовой.