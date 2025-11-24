«Матч ТВ» изменил сетку вещания в связи со смертью Симоняна

Программа «Матч ТВ» на понедельник, 24 ноября, изменилась в связи со смертью Никиты Симоняна.
«В 22:00 смотрите специальный эфир, посвященный памяти Никиты Павловича.
Также в 9:05 в эфир вышла программа «Наши на ЧМ. Никита Симонян», в которой Никита Павлович рассказывал о своей карьере и легендарных моментах чемпионата мира 1958 года», – сообщили на канале.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
- 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.
Источник: телеграм-канал Александра Тащина