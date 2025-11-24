Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Матч ТВ» изменил сетку вещания в связи со смертью Симоняна

«Матч ТВ» изменил сетку вещания в связи со смертью Симоняна

Сегодня, 09:35

Программа «Матч ТВ» на понедельник, 24 ноября, изменилась в связи со смертью Никиты Симоняна.

«В 22:00 смотрите специальный эфир, посвященный памяти Никиты Павловича.

Также в 9:05 в эфир вышла программа «Наши на ЧМ. Никита Симонян», в которой Никита Павлович рассказывал о своей карьере и легендарных моментах чемпионата мира 1958 года», – сообщили на канале.

  • Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
  • В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
  • 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.

Источник: телеграм-канал Александра Тащина
Россия. Премьер-лига Симонян Никита
Главные новости
Дзюба повторил достижение Лоськова
13:45
Определено место прощания с Симоняном
12:51
Российский игрок отказался от зарплаты в 120 миллионов долларов в год: «Не деньги правят всем»
12:26
15
Реакция Карпина на смерть Симоняна
12:21
Стало известно, какой несчастный случай стал причиной смерти 99-летнего Симоняна
12:17
4
Видео«Спартак» не разместил информацию о смерти Симоняна на главном билборде стадиона – там крутят рекламу
11:47
12
ФотоСпартаковец стал лучшим игроком матча «Локомотив» – «Краснодар»
11:41
7
Первый комментарий КДК по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»
11:27
8
Заявление «Фратрии» по поводу смерти Симоняна
10:44
3
«Зенит» не упомянул «Спартак» в заявлении о смерти Симоняна
10:37
12
Семин объяснил, в чем прибавил «Спартак» после увольнения Станковича
13:13
Стадион «Спартака» предложили переименовать
11:17
3
Фанаты «Зенита» не выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна
10:56
12
Черчесов высказался о смерти Симоняна: «Большая потеря для мирового футбола»
10:12
2
Реакция Губерниева на смерть Симоняна
10:02
99-летний Симонян умер из-за несчастного случая
09:57
Комличенко – после матча с «Краснодаром»: «На мне был пенальти, 200 процентов»
01:20
12
Черчесов прокомментировал уход из жизни Симоняна
00:21
2
Капелло высказался о смерти Симоняна
00:18
ФотоРеакция «Спартака» на смерть лучшего бомбардира в истории клуба Симоняна
Вчера, 23:57
3
Быстров двумя словами описал Симоняна
Вчера, 23:53
1
ФотоРеакция РПЛ на смерть Симоняна
Вчера, 23:44
Симонян скончался на 100‑м году жизни
Вчера, 23:30
22
Сперцян назвал единственный клуб, у которого хороший газон в РПЛ
Вчера, 23:27
2
Галактионов ответил, хочет ли он остаться в «Локомотиве»
Вчера, 23:14
Агент Баринова назвал клуб, за который хочет выступать игрок
Вчера, 22:57
4
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Краснодаром»
Вчера, 22:30
5
«Всe возвращается на круги своя»: Мостовой оценил ничью «Локо» и «Краснодара»
Вчера, 22:27
7
«Война на поле»: Мусаев – после матча с «Локомотивом»
Вчера, 22:19
9
