«Матч ТВ» изменил сетку вещания в связи со смертью Симоняна

Программа «Матч ТВ» на понедельник, 24 ноября, изменилась в связи со смертью Никиты Симоняна.

«В 22:00 смотрите специальный эфир, посвященный памяти Никиты Павловича.

Также в 9:05 в эфир вышла программа «Наши на ЧМ. Никита Симонян», в которой Никита Павлович рассказывал о своей карьере и легендарных моментах чемпионата мира 1958 года», – сообщили на канале.