Реакция РПЛ на смерть Симоняна

РПЛ отреагировала на смерть Никиты Симоняна. Об уходе из жизни лучшего бомбардира «Спартака» стало известно сегодня.
«Не стало Никиты Павловича Симоняна.
Наши соболезнования всем близким. Легенда мирового футбола, мы будем очень скучать», – говорится в сообщении РПЛ.
- Симоняну 12 октября исполнилось 99 лет.
- Он выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. На его счету 160 голов за московский клуб.
- В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
Источник: телеграм-канал РПЛ