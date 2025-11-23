Реакция РПЛ на смерть Симоняна

РПЛ отреагировала на смерть Никиты Симоняна. Об уходе из жизни лучшего бомбардира «Спартака» стало известно сегодня.

«Не стало Никиты Павловича Симоняна.

Наши соболезнования всем близким. Легенда мирового футбола, мы будем очень скучать», – говорится в сообщении РПЛ.