Победа «Спартака» над ЦСКА, избиение на «Лукойл Арене», тяжелая онкология Алдонина и другие новости

Определилось итоговое место «Шэньхуа» Слуцкого в чемпионате Китая.

У экс-звезды ЦСКА и сборной России выявили рак в тяжелой форме – идет сбор денег.

Раскрыт точный диагноз Алдонина.

РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА (1:0) в 1-м матче без Станковича.

АПЛ. «Ливерпуль» крупно уступил на «Энфилде» (0:3).

«Для меня есть только один клуб»: экс-глава РПЛ и судейского комитета признался, за какую команду лиги болеет.

Комментарий ЦСКА по ситуации с Алдониным, у которого рак в тяжелой форме.

Фанаты «Спартака» толпой избили болельщика ЦСКА.

Заявление силовиков об избиении фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене».