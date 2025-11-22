Семь игроков могут уйти из «Спартака», причины отставки Карпина, Дзюба затащил «Акрон» и другие новости

Четыре причины отставки Карпина из «Динамо»
Главный талант «Зенита» порвал кресты на тренировке
Мостовой извинился за свой поступок перед фанатами «Спартака»
ФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие одного игрока и позднее опубликовала новый
Российский футболист расторг контракт с «Сериком»: его заявление
Орлов обвинил Карпина и Соболева
Степашин поставил условие Гусеву и предостерег Бабаева
«Акрон» благодаря ассистентскому дублю Дзюбы отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Сочи» – есть видео из раздевалки
Семь футболистов решили покинуть «Спартак» вслед за Станковичем
Жена Радимова заранее знала об уходе Карпина из «Динамо»
Зенитовец Гонду решил, где продолжит карьеру – им интересуются ЦСКА и «Ривер Плейт»
Источник: «Бомбардир»