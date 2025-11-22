Семь игроков могут уйти из «Спартака», причины отставки Карпина, Дзюба затащил «Акрон» и другие новости

Четыре причины отставки Карпина из «Динамо»

Главный талант «Зенита» порвал кресты на тренировке

Мостовой извинился за свой поступок перед фанатами «Спартака»

ФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие одного игрока и позднее опубликовала новый

Российский футболист расторг контракт с «Сериком»: его заявление

Орлов обвинил Карпина и Соболева

Степашин поставил условие Гусеву и предостерег Бабаева

«Акрон» благодаря ассистентскому дублю Дзюбы отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Сочи» – есть видео из раздевалки

Семь футболистов решили покинуть «Спартак» вслед за Станковичем

Жена Радимова заранее знала об уходе Карпина из «Динамо»

Зенитовец Гонду решил, где продолжит карьеру – им интересуются ЦСКА и «Ривер Плейт»