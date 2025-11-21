Введите ваш ник на сайте
  Жеребьевка стыков ЧМ-2026, решения ФИФА в пользу ЦСКА, инцидент с Кокориным в Москве и другие новости

Жеребьевка стыков ЧМ-2026, решения ФИФА в пользу ЦСКА, инцидент с Кокориным в Москве и другие новости

Сегодня, 01:35

Кокорин едва не сбил двух человек в Москве

«Зенит» обозначил стоимость Педро, которого ждут в Бразилии

Экс-жена Сафонова потребовала у него 6 миллионов рублей – есть позиция Матвея

Молодежная сборная России может вернуться в международные турниры в 2026 году

Итоги жеребьевки европейских и межконтинентальных стыков ЧМ-2026

Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой стал «Джентльменом года»

Экс-игрок «Реала» и «Ливерпуля» отказался возглавить «Динамо»

РФС объявил об уходе Овчинникова в «Локомотив»

ФИФА обязала два зарубежных клуба заплатить ЦСКА

Три игрока зимой покинут «Локомотив»

Солари может уйти из «Спартака» по двум причинам

Источник: «Бомбардир»
Гусев назвал своего тренера-учителя: «Это родной мне человек»
01:10
Бубнов – о новом гендиректоре «Локомотива»: «Это бабки, инвестиции»
01:00
Головин определил самого техничного игрока в сборной России
00:48
Радимов оценил перспективы нового тренера «Спартака»
00:36
Смородская раскритиковала приглашение Овчинникова в «Локомотив»: «Опрометчивый шаг»
Вчера, 23:57
1
Солари может покинуть «Спартак» по двум причинам
Вчера, 23:37
6
Президент «Барселоны» объяснил, почему Месси не вернется в клуб
Вчера, 23:23
1
ВидеоГурцкая включил Мостового в топ-3 самых переоцененных футболистов в истории
Вчера, 23:11
Геркус дал совет «Спартаку» насчет выбора нового тренера
Вчера, 22:56
1
Мостовой: «У Головина не будет трофеев, если он останется в «Монако»
01:20
Гладышев раскрыл, чему научился у Карпина
00:24
«Наполи» назвал клубам АПЛ цену на Мактоминея
00:12
Головин прокомментировал период карьеры Кузяева в «Гавре»
Вчера, 23:47
Президент ФИФА Инфантино сказал, каким будет ЧМ-2026
Вчера, 22:46
Еще одна европейская сборная может сыграть с Россией в 2026 году
Вчера, 22:22
ФотоФутболисты «Спартака» поработали на заправке перед дерби с ЦСКА
Вчера, 22:10
3
Головин высказался о положении Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 22:00
Дочь Канчельскиса больше не живет в Англии
Вчера, 21:50
2
Игрок «Спартака» – об отставке Станковича: «Команда была в шоке»
Вчера, 21:35
3
Демократическая партия США отреагировала на встречу Трампа с Роналду
Вчера, 21:21
В РФС подтвердили, что судья ошибся против «Зенита» в кубковом матче с «Динамо»
Вчера, 21:09
6
Титов не включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство
Вчера, 20:55
Мостовой может пройти стажировку в «Спартаке-2»
Вчера, 20:44
Лещенко ответил, какого тренера хочет видеть в «Динамо»
Вчера, 20:33
1
Гусев внесен в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:20
Ловчев открестился от тренерской работы: «Вы чего, умом тронулись?»
Вчера, 20:08
10
Вердикт ЭСК РФС по неназначенному пенальти в матче «Динамо Мх» – ЦСКА
Вчера, 19:57
3
Головин готов перейти из «Монако» только в «Реал» или «Барселону»
Вчера, 19:45
5
