Жеребьевка стыков ЧМ-2026, решения ФИФА в пользу ЦСКА, инцидент с Кокориным в Москве и другие новости

Кокорин едва не сбил двух человек в Москве
«Зенит» обозначил стоимость Педро, которого ждут в Бразилии
Экс-жена Сафонова потребовала у него 6 миллионов рублей – есть позиция Матвея
Молодежная сборная России может вернуться в международные турниры в 2026 году
Итоги жеребьевки европейских и межконтинентальных стыков ЧМ-2026
Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой стал «Джентльменом года»
Экс-игрок «Реала» и «Ливерпуля» отказался возглавить «Динамо»
РФС объявил об уходе Овчинникова в «Локомотив»
ФИФА обязала два зарубежных клуба заплатить ЦСКА
Три игрока зимой покинут «Локомотив»
Солари может уйти из «Спартака» по двум причинам
Источник: «Бомбардир»