Ловчев открестился от тренерской работы: «Вы чего, умом тронулись?»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев исключил возвращение к тренерской деятельности.

«Мне 76 лет, вы чего, умом тронулись? Мне что, на футбольном поле умереть? Уже давно поздно.

С Андреем Талалаевым мы дружим, советуемся, ездили вместе на игру с «Зенитом». Но сам я в это не полезу. Сейчас только телевидение», – сказал Ловчев.