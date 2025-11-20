Ловчев открестился от тренерской работы: «Вы чего, умом тронулись?»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев исключил возвращение к тренерской деятельности.
«Мне 76 лет, вы чего, умом тронулись? Мне что, на футбольном поле умереть? Уже давно поздно.
С Андреем Талалаевым мы дружим, советуемся, ездили вместе на игру с «Зенитом». Но сам я в это не полезу. Сейчас только телевидение», – сказал Ловчев.
- Экс-защитнику «Спартака» в январе исполнится 77 лет.
- Он тренировал с 1980 по 1989 год, а с 1996 по 2008 возглавлял спартаковцев в мини-футболе.
Источник: «Советский спорт»