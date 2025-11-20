Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Новая трансферная цель «Спартака», ЦСКА хочет игрока «Зенита», встреча Роналду с Трампом и другие новости

Новая трансферная цель «Спартака», ЦСКА хочет игрока «Зенита», встреча Роналду с Трампом и другие новости

Сегодня, 01:42

Сборная Кюрасао под руководством экс-тренера «Зенита» сенсационно вышла на ЧМ-2026

ЦСКА включился в борьбу за форварда «Зенита»

«Спартак» вступил в переговоры с хорватским тренером после отказов Хави и Мотты

Роналду встретился в Белом доме с Трампом и сделал селфи с Маском

«Локомотив» принял решение по Галактионову

Стала известна позиция «Динамо» по Шварцу и Талалаеву

«Спартак» заинтересовался вингером из Бундеслиги

Россия опустилась в рейтинге ФИФА

Комментарий Путина по судейству в РПЛ – есть реакция РФС

Бубнов раскрыл информацию о требованиях Карпина к «Динамо»

Назван главный трансферный ориентир «Спартака»

Главные новости
Новая трансферная цель «Спартака», ЦСКА хочет игрока «Зенита», встреча Роналду с Трампом и другие новости
01:42
ФотоДзюба сходил на хоккей и получил подарок
01:11
Акинфеев назвал «дурачками» фанатов «Спартака»
00:48
4
Ещенко объяснил, почему у Карпина не получилось в «Динамо»
00:36
2
Шишкин ответил, кто должен возглавить «Спартак»: «Абсолютно классная кандидатура»
00:12
4
В РФС отреагировали на слова Путина о судействе
Вчера, 23:56
15
Черданцев – о новом тренере «Динамо»: «Не удивлюсь, что у него получится»
Вчера, 23:48
2
Селюк предложил «Динамо» тренера: «Он как раз сейчас играет в Лиге чемпионов»
Вчера, 23:23
1
ФотоРоналду обратился к Трампу после встречи в Белом доме
Вчера, 22:55
Реакция Ловчева на уход Карпина из «Динамо»
Вчера, 22:44
2
Все новости
Руни не включил Холанда в топ-3 лучших игроков сезона АПЛ
01:23
1
Месси не хотел покидать «Барсу»: «С удовольствием провел бы всю карьеру там»
01:00
41-летний Тиаго Силва хочет вернуться в Европу
00:24
В РФС отреагировали на слова Путина о судействе
Вчера, 23:56
15
Черданцев – о новом тренере «Динамо»: «Не удивлюсь, что у него получится»
Вчера, 23:48
2
ФотоОпределен лучший футболист Африки в 2025 году
Вчера, 23:40
Мамаев назвал самого талантливого россиянина в РПЛ
Вчера, 23:32
Селюк предложил «Динамо» тренера: «Он как раз сейчас играет в Лиге чемпионов»
Вчера, 23:23
1
Сербский журналист – об игре Тикнизяна: «Cтали появляться проблемы»
Вчера, 23:11
ФотоРоналду обратился к Трампу после встречи в Белом доме
Вчера, 22:55
Реакция Ловчева на уход Карпина из «Динамо»
Вчера, 22:44
2
Канчельскис поедет на стажировку к тренеру из АПЛ
Вчера, 22:33
1
Стало известно, почему Тиаго Мотта отказал «Спартаку»
Вчера, 22:22
1
Бубнов: «Украина и Грузия порвут сборную России в Москве»
Вчера, 21:59
9
ВидеоБелый дом двумя словами описал встречу Трампа и Роналду
Вчера, 21:45
Игрок «Реала» не побоялся назвать Месси лучшим в мире
Вчера, 21:33
1
Фетисов одним словом описал украинский баннер с горящим Кремлем
Вчера, 21:17
4
«Барселона» попросила Левандовского не забивать голы
Вчера, 21:09
4
В МИД РФ прокомментировали украинский баннер с пылающим Кремлем
Вчера, 20:52
23
Семин поспорил с Бубновым насчет сборной России
Вчера, 20:36
Комментарий Путина по судейству в РПЛ
Вчера, 20:24
38
Роналдиньо, Кака сыграют против сборной России
Вчера, 20:15
6
Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Динамо» совет, кого назначить главным тренером
Вчера, 19:59
10
Игрока «Зенита» хотят переманить в Аргентину
Вчера, 19:44
1
Спиридонов с юмором ответил на вопрос, кто возглавит «Спартак»
Вчера, 19:29
3
Все новости
