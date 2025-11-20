Новая трансферная цель «Спартака», ЦСКА хочет игрока «Зенита», встреча Роналду с Трампом и другие новости

Сборная Кюрасао под руководством экс-тренера «Зенита» сенсационно вышла на ЧМ-2026

ЦСКА включился в борьбу за форварда «Зенита»

«Спартак» вступил в переговоры с хорватским тренером после отказов Хави и Мотты

Роналду встретился в Белом доме с Трампом и сделал селфи с Маском

«Локомотив» принял решение по Галактионову

Стала известна позиция «Динамо» по Шварцу и Талалаеву

«Спартак» заинтересовался вингером из Бундеслиги

Россия опустилась в рейтинге ФИФА

Комментарий Путина по судейству в РПЛ – есть реакция РФС

Бубнов раскрыл информацию о требованиях Карпина к «Динамо»

Назван главный трансферный ориентир «Спартака»