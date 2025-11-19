Три игрока могут покинуть «Зенит», Моуринью интересуется российским футболистом, итальянский тренер отказал «Спартаку» и другие новости

Итальянский тренер отказался от предложения «Спартака»

Карпин попрощался с футболистами «Динамо»

Галактионов попросил «Локомотив» усилиться игроком «Ростова»

Федун купил виллу во Франции за 87 миллионов

Личка готов вернуться в «Динамо»: «Но в клубе нужно кое-что изменить»

В России может пройти чемпионат мира среди сборных, не прошедших на ЧМ-2026, – есть реакция РФС

Моуринью хочет усилить «Бенфику» игроком сборной России

«Манчестер Сити» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Реала»

Соболев, Гонду и Нино могут зимой покинуть «Зенит»

Гусев продолжит возглавлять «Динамо» весной, но при одном условии

Известны 39 из 48 участников ЧМ-2026, также определились участники стыков европейского отбора