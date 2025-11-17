Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Хет-трик Соболева за «Зенит», будущая команда Зидана, последние дни Станковича в «Спартаке» и другие новости

Хет-трик Соболева за «Зенит», будущая команда Зидана, последние дни Станковича в «Спартаке» и другие новости

Сегодня, 00:51

Определен лучший бомбардир сборной России в 2025 году

Экс-спартаковец вывел родной клуб в Серию А

Станкович в последние дни в «Спартаке» не здоровался с игроками

Благородный поступок сборной Беларуси в Дании

Адвокат покинул Кюрасао перед решающим матчем на выход на ЧМ-2026

«Краснодар» рассматривает трех россиян на замену травмированному Петрову

«Зенит» победил «Зенит-2» в товарищеском матче, Соболев сделал хет-трик

«Спартак» пытался договориться с Юричем через посредников

Названа команда, которую возглавит Зидан

Кейн обошел Пеле по голам за сборную

Главные новости
00:51
Все новости
