Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Чили РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Первое за четыре года поражение сборной России, новый штаб «Спартака», «Динамо» лишится спонсора и другие новости

Первое за четыре года поражение сборной России, новый штаб «Спартака», «Динамо» лишится спонсора и другие новости

Сегодня, 02:00
1

Дочь Карпина шокировала физической формой

Жуткая травма игрока сборной Ганы – он пропустит ЧМ-2026

«Динамо» лишится основного спонсора

Аршавин составил символическую сборную России всех времен

Состав временного тренерского штаба «Спартака»

Соболев принял важное волевое решение насчет своего досуга

Карпин перечислил трех мировых звезд, которых взял бы в свою команду

Россия проиграла Чили в товарищеской встрече, прервав 23-матчевую серию без поражений

Обляков травмировался в матче с Чили и рискует пропустить дерби со «Спартаком»

Беларусь и Казахстан добыли сенсационные ничьи в отборе ЧМ-2026, Грузию разгромила Испания

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aldo conte
1763257274
Наконец то! Заждались. Как игры с более-менее приличными сборными, так всё "величие" тренера Карпина заканчивается. А что будет, когда начнутся отборочные игры?
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл вместе с Это'О и Чорлукой ? Отвечайте и выигрывайте призы
7
Первое за четыре года поражение сборной России, новый штаб «Спартака», «Динамо» лишится спонсора и другие новости
02:00
1
Карпин выбрал лучший и худший матч сборной России в 2025 году
01:50
1
Колосков назвал главную проблему Карпина в сборной России: «Такого в мире нигде нет»
01:30
1
Осинькин определил трех лучших игроков сборной России в матче с Чили
01:15
Пономарев разнес Карпина после первого за четыре года поражения сборной России
01:00
2
Отбор ЧМ-2026. Беларусь добыла сенсационную ничью, Швеция разгромно проиграла и другие результаты
00:47
Реакция Глушакова на поражение сборной России от Чили
00:24
ВидеоБевеев высказался о голевой ошибке в матче с Чили
00:12
1
Канчельскис оценил результат матча Россия – Чили
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Футболист «Челси» установил рекорд сборной Казахстана
01:40
Пономарев разнес Карпина после первого за четыре года поражения сборной России
01:00
2
Отбор ЧМ-2026. Беларусь добыла сенсационную ничью, Швеция разгромно проиграла и другие результаты
00:47
Карпин назвал желаемых соперников для сборной России в 2026 году
00:36
Реакция Глушакова на поражение сборной России от Чили
00:24
ВидеоБевеев высказался о голевой ошибке в матче с Чили
00:12
1
Канчельскис оценил результат матча Россия – Чили
Вчера, 23:57
Сборная Испании побила рекорд, установленный при Дель Боске
Вчера, 23:47
Головин объяснил, почему сборная России проиграла Чили
Вчера, 23:35
4
Обляков рассказал о травме, полученной в матче с Чили
Вчера, 23:23
Мостовой отреагировал на первое за четыре года поражение сборной России
Вчера, 23:11
1
ВидеоДивеев прокомментировал свою голевую ошибку в матче с Чили
Вчера, 22:56
Состав временного тренерского штаба «Спартака»
Вчера, 22:41
6
Рабинер прокомментировал 0:2 России от Чили
Вчера, 22:25
Реакция Карпина на поражение России от Чили
Вчера, 22:09
5
Отбор ЧМ-2026. Испания на выезде разгромила Грузию (4:0), у Оярсабаля дубль
Вчера, 21:56
Корнеев – о поражении России от Чили: «По сути, это 0:4»
Вчера, 21:50
В «Спартаке» ответили на вопрос о поиске тренера
Вчера, 21:38
11
Глушенков одним словом назвал причину поражения от Чили
Вчера, 21:27
2
Семин объяснил, чем ему понравился проигранный матч России с Чили
Вчера, 21:17
1
Товарищеский матч. Бразилия в Лондоне обыграла Сенегал (2:0), зенитовец вышел на замену
Вчера, 21:05
Тренер Чили оценил победу над Россией
Вчера, 20:56
1
Карпин прокомментировал поражение России от Чили
Вчера, 20:43
14
ВидеоДивеев признал свою ошибку в матче с Чили
Вчера, 20:33
2
Сборная России прокомментировала поражение от Чили
Вчера, 20:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 