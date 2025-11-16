Первое за четыре года поражение сборной России, новый штаб «Спартака», «Динамо» лишится спонсора и другие новости

Дочь Карпина шокировала физической формой

Жуткая травма игрока сборной Ганы – он пропустит ЧМ-2026

«Динамо» лишится основного спонсора

Аршавин составил символическую сборную России всех времен

Состав временного тренерского штаба «Спартака»

Соболев принял важное волевое решение насчет своего досуга

Карпин перечислил трех мировых звезд, которых взял бы в свою команду

Россия проиграла Чили в товарищеской встрече, прервав 23-матчевую серию без поражений

Обляков травмировался в матче с Чили и рискует пропустить дерби со «Спартаком»

Беларусь и Казахстан добыли сенсационные ничьи в отборе ЧМ-2026, Грузию разгромила Испания