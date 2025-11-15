Мостовой: «Никогда не позволю чморить меня!»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о «нефутбольных людях».

«Нам тяжело с этим, мы футболу всю жизнь отдали и землю грызли с четырех лет. Я никогда не позволю тем, кто футбол видел только по телевизору, чморить меня! Всегда буду это говорить.

Просто некоторые это не знают, не все у нас в Европе играли. У нас многие до ворот добить не могут, а сидят и рассказывают про футбол. Чего вы все тут вообще? Идите в гандбол, волейбол, баскетбол. Я же не лезу в другие виды спорта», – сказал Мостовой.