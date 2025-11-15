Введите ваш ник на сайте
Мостовой: «Никогда не позволю чморить меня!»

Сегодня, 11:48
6

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о «нефутбольных людях».

«Нам тяжело с этим, мы футболу всю жизнь отдали и землю грызли с четырех лет. Я никогда не позволю тем, кто футбол видел только по телевизору, чморить меня! Всегда буду это говорить.

Просто некоторые это не знают, не все у нас в Европе играли. У нас многие до ворот добить не могут, а сидят и рассказывают про футбол. Чего вы все тут вообще? Идите в гандбол, волейбол, баскетбол. Я же не лезу в другие виды спорта», – сказал Мостовой.

  • Больше всего матчей Мостовой провел в Испании за «Сельту».
  • Игрок дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».
  • Весной Мостовой получил тренерскую лицензию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
SLADE2019
1763196903
Александр, ну ты же не мальчик, чтобы делать заявления - никогда не позволю. Среди нефутбольных людей есть такие, которые и спрашивать не будут. Молча возьмут и зачморят. Но тебе, я желаю здоровья и удачи. Чтобы такого не случилось.
Ответить
Цугундeр
1763197187
)) И этим сам себе создал Аутодафе.. Давно царей не жгли мы всенародно.)
Ответить
boris63
1763198429
Язык мой, враг мой,Санька.
Ответить
...уефан
1763199507
...Саня, даже самый лучший землекоп не всегда знает, для чего копает траншею, куда она ведёт и где, и чем она заканчивается. Бери уже лопату и копай!)...
Ответить
shurik45
1763206693
Шурик,чтобы заткнуть всем рты,нужен поступок вместо слов. Например ,возглавить футбольный клуб и показать с ним результат. Пусть даже этот клуб будет из второй лиги,но будет результат.
Ответить
