Комментатор Шнякин обозлился на московских автомобилистов

Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ», расстроен, как водят московские автомобилисты.

«Только что наблюдал рекорд дорожного искусства. Ну, рекорд за десятилетие моего водительского опыта.

ЧЕТЫРЕ подряд машины повернули в мой ряд без включенного поворотника. В том числе машина блюстителей, так сказать, порядка. Еще запасная дочь на заднем, не выругаешься :(

Поворот без подмигивания – жуткий триггер для меня. Бешусь. А тут покер разом. Кстати, случилось все это прямо напротив стадиона «Динамо». Еще не знаю, как связать, но пусть будет.

Ведите себя хорошо на дорогах, приятного вечера пятницы», – написал Шнякин.