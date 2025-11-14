Мостовой – о работе тренером: «Никому не нужен пока»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил, что в последнее время ему не предлагали работу.

– Вас кто-нибудь звал на работу в последнее время?

– Никто не звонил, значит, никому не нужен пока. Не расстраиваюсь, просто хочется если работать, то приносить пользу нашему футболу, а не как некоторые.