Мостовой – о работе тренером: «Никому не нужен пока»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил, что в последнее время ему не предлагали работу.
– Вас кто-нибудь звал на работу в последнее время?
– Никто не звонил, значит, никому не нужен пока. Не расстраиваюсь, просто хочется если работать, то приносить пользу нашему футболу, а не как некоторые.
- В этом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
- Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
Источник: Odds.ru