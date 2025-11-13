Введите ваш ник на сайте
  • Сборная России упустила победу, кандидаты на замену Станковичу, топ-назначение в «Локо», рекорд Дзюбы под угрозой и другие новости

Сборная России упустила победу, кандидаты на замену Станковичу, топ-назначение в «Локо», рекорд Дзюбы под угрозой и другие новости

Сегодня, 01:50

У «Динамо» есть два кандидата на случай отставки Карпина

«Спартак» может вернуть своего бывшего тренера вместо Станковича

Галактионов может сменить «Локо» на другой московский клуб

«Барселона» выбрала нового форварда на замену Левандовскому

Позиция «Спартака» насчет возвращения Карпина

Кержаков может лишить Дзюбу рекорда по голам за сборную России

Раскрыты обстоятельства и причины увольнения Станковича из «Спартака»

Ротенберг возглавил «Локомотив» – известны его первые решения

«Реал» впервые за 70 лет переименовал домашний стадион

Экс-игрок «Баварии» и «Манчестер Сити» может сменить Станковича, Гурбанов и Тудор отказали «Спартаку»

Россия упустила победу над Перу в товарищеском матче

Источник: «Бомбардир»
ВидеоЭкс-зенитовец встал на защиту Сафонова: «Матвей намного сильнее Шевалье, который срет, как сизая лошадь»
15:39
ЦСКА думает о возвращении Чалова: подробности
15:00
4
Акинфеев удивил выбором любимого фильма
14:48
8
Червиченко объяснил, почему «Динамо» не уволит Карпина
14:28
2
Роналду назвал идеальный сценарий для завершения карьеры
14:14
Мостовой прокомментировал ничью России и Перу
13:59
Агент игрока «Зенита» ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии
13:47
2
Аршавин оценил шансы «Зенита» на чемпионство
13:03
5
Мнение Абаскаля об отставке Станковича из «Спартака»
12:43
1
2 клуба АПЛ заинтересованы в Станковиче
12:10
2
179-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Лучше провести матч у нас»
15:30
Брату Мбаппе предложили сменить сборную
15:15
1
Ташуев констатировал кризис в сборной России
14:38
Мостовой прокомментировал ничью России и Перу
13:59
Агент игрока «Зенита» ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии
13:47
2
Карпин обозначил нормы потребления алкоголя для футболистов
13:23
Семин назвал главную ошибку Станковича в «Спартаке»
13:17
Аршавин оценил шансы «Зенита» на чемпионство
13:03
5
Мнение Абаскаля об отставке Станковича из «Спартака»
12:43
1
Реакция Рабинера на упущенную победу России над Перу
12:22
1
2 клуба АПЛ заинтересованы в Станковиче
12:10
2
Сын Буффона оформил хет-трик за чешскую молодежку
12:00
1
ВидеоЭкс-вратарь «Зенита» проанализировал голевую ошибку Сафонова в матче с Перу
11:41
3
Карпин рассказал, на что жаловались игроки сборной России во время матча с Перу
11:29
17
Тренер Перу поделился, чем его разочаровал стадион «Зенита»
11:15
10
Горшков одним словом описал эмоции от упущенной победы над Перу
10:55
5
Ростовский клуб близок к закрытию
10:36
3
Акинфеев ответил, через сколько лет завершит карьеру
10:27
3
Осипенко назвал виновного в пропущенном голе сборной России от Перу
10:12
8
Колосков раскритиковал сборную России: «Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»
10:07
2
Черчесов объяснил спад «Ахмата»: «Моя вина в том, что опережаю события»
09:56
Головин раскритиковал поле на «Газпром Арене»
09:42
24
Глушаков одним словом описал слухи про уход Карпина из «Динамо»
09:36
2
Черданцев сказал, какой тренер нужен «Спартаку»
09:26
9
Реакция Губерниева на ничью России с Перу
09:16
4
