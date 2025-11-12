Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Перу Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» уволил Станковича, возможная отставка Карпина, условие для ухода Вендела из «Зенита» и другие новости

«Спартак» уволил Станковича, возможная отставка Карпина, условие для ухода Вендела из «Зенита» и другие новости

Сегодня, 01:30

Раскрыты три варианта лимита на легионеров в РПЛ – Дегтярев хотел изменить его за несколько недель до старта сезона

Клуб из Краснодара может прекратить существование

Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»

Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России

Роналду сделал важное заявление на тему завершения карьеры

55 главных талантов российского футбола

«Спартак» уволил Станковича и назначил нового тренера

«Ливерпуль» может заплатить 130 миллионов за игрока из топ-3 «Золотого мяча»

Вендел готов уйти из «Зенита», но при одном условии

В «Спартаке» приняли финальное решение по Луису Гарсии

Карпин близок к увольнению из «Динамо» по четырем причинам

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Нулевая команда, нулевой тренер»: Бубнов – о московском клубе РПЛ
20:03
Смолов предсказал чемпиона РПЛ-2025/26
19:50
1
Экс-игрок «Баварии» и «Манчестер Сити» может сменить Станковича в «Спартаке»
19:40
Карпин оценил бедственное положение Сафонова в «ПСЖ»
19:30
Пловчиха Ефимова назвала желаемого тренера для «Спартака»
19:19
5
Стало известно, как в Сербии отнеслись к увольнению Станковича из «Спартака»
18:51
1
Илья Мэддисон ужаснулся из-за возможного приглашения Черчесова в «Динамо»
18:43
5
Еще один тренер отклонил предложение «Спартака»
18:35
8
Карпин: «Некоторые футболисты сборной России употребляют жевательный табак и не скрывают»
18:18
1
Стали известны первые решения Ротенберга на посту гендиректора «Локомотива»
17:55
3
Все новости
Все новости
Генич констатировал невезение «Динамо»: «Засасывает все»
20:00
Акинфеев описал свою автобиографию
19:10
2
Карпин назвал идеальных соперников для сборной России
19:00
1
Стало известно, как в Сербии отнеслись к увольнению Станковича из «Спартака»
18:51
1
Илья Мэддисон ужаснулся из-за возможного приглашения Черчесова в «Динамо»
18:43
5
Еще один тренер отклонил предложение «Спартака»
18:35
8
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Перу: 12 ноября
18:34
5
Карпин: «Некоторые футболисты сборной России употребляют жевательный табак и не скрывают»
18:18
1
Стали известны первые решения Ротенберга на посту гендиректора «Локомотива»
17:55
3
Смородская прошлась по Станковичу: «Ничего не умеет делать»
17:45
4
В сборной России ответили на претензии Акинфеева
17:31
1
В «Динамо» отреагировали на новость об увольнении Карпина
17:17
6
Реакция Черданцева на увольнение Станковича из «Спартака»
17:05
16
«Барселона» выбрала нового форварда на замену Левандовскому
16:58
4
Мостовой: «Давайте Карпина в «Спартак», Черчесова в «Динамо», Станковича в «Ахмат»
16:46
2
Титов: «Наконец-то в «Спартаке» российский тренер!»
16:29
10
Семшов дал совет «Динамо», как выйти из кризиса: «К Карпину вопросов нет»
16:16
3
Тренер клуба-участника ЛЧ отказал «Спартаку»
15:59
6
Реакция Семина на назначение нового гендиректора «Локомотива»
15:47
1
Радимов сказал, что спровоцировало уход Станковича из «Спартака»: «Это перешло все границы»
15:30
9
34-летний экс-футболист сборной Бразилии госпитализирован из-за проблем с сердцем
15:15
Орлов отреагировал на увольнение Станковича из «Спартака»
14:53
7
«Манчестер Сити» рассматривает трех тренеров на случай ухода Гвардиолы
14:38
Молодежная сборная России стартовала с победы на международном турнире
14:25
2
Ротенберг прокомментировал повышение в «Локомотиве»
14:10
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 