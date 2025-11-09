Поражение «Динамо» от «Акрона», Батраков может стать красно-белым, Кержаков близок к возвращению в РПЛ и другие новости

Известен главный кандидат на замену Альбе в «Ростове».

Тренер «Спартака» мог стать президентом России.

Черданцев: «Российский зритель должен быть благодарен за бесплатный показ спорта – это немыслимо в других странах».

Батраков может стать красно-белым.

РПЛ. «Динамо» проиграло дома «Акрону» (1:2) и опустилось в нижнюю половину таблицы.

Карпин выдал худший тренерский старт в «Динамо» за 19 лет.

РПЛ. ЦСКА на выезде победил махачкалинское «Динамо».

РПЛ. «Ростов» победил «Сочи» на выезде (1:0) и опередил «Динамо».

Агент Глебова: «Я на контакте с большими европейскими клубами».