Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов: «В РПЛ играют одни гастарбайтеры, это ведет к уничтожению отечественного футбола»

Тихонов: «В РПЛ играют одни гастарбайтеры, это ведет к уничтожению отечественного футбола»

8 ноября, 12:54
12

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов недоволен обилием иностранцев в РПЛ.

«Также хотел бы еще раз сказать, что надо переименовать КХЛ в РХЛ – Российскую хоккейную лигу. Не надо бояться – не надо никого выгонять из иностранных команд.

С другой стороны, посмотрите на футбол, на РПЛ, там же играют одни гастарбайтеры, что ведет к уничтожению отечественного футбола.

В хоккее же некуда девать игроков, сколько у нас подрастающего поколения. Все должно быть свое в стране – от ложки до корабля.

Если мы будем придерживаться этого мнения, то будем доминирующей страной по эту сторону океана», – сказал Тихонов.

  • В РПЛ 39 процентов легионеров от общего количества игроков.
  • В турнире лидирует «Краснодар».
  • Сегодня стартует 15-й тур.

Еще по теме:
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака» 1
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы 1
Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иннокентий-Смоктуновский-
1762597208
То есть в Англии, Испании, Италии, Франции гастарбайтеры не мешают воспитывать топовых футболистов, а у нас почему постоянно мешают? Ну давайте и дальше создавать всё более тепличные условия нашим пешеходам, которые кроме как у нас самих никому не нужны. Может, всё-таки причина в другом, и пора уже на эту проблему с другой стороны посмотреть, а не валить всё время с больной головы на здоровую.
Ответить
...уефан
1762597729
...вот, почему народ футбольный не лезет с комментариями ни в биатлон, ни в греблю? А этим ребятам, что бы крупно нарисоваться в СМИ, надо обязательно, какую-то вонючую струю выпустить, именно на футбольную тему...
Ответить
Vitaga
1762603519
так у нас это не только в футболе. посмотрите на стройку.. на курьеров.. на таксистов..на дворников. везде гастеры. ибо платить им можно меньше чем нашим и они пойдут. поэтому и появляются у нас такие игроки посредственного уровня что занимают места нашей молодежи. и редко у кого из них можно чему то научиться толковому. по настоящему топовых игроков у нас единицы .меньше чем пальцев на одной руке.
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
1
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
5
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
39
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Все новости
Все новости
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
2
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
35
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
13:13
Карпин назвал второстепенной свою работу в «Динамо»
13:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 