Тихонов: «В РПЛ играют одни гастарбайтеры, это ведет к уничтожению отечественного футбола»

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов недоволен обилием иностранцев в РПЛ.
«Также хотел бы еще раз сказать, что надо переименовать КХЛ в РХЛ – Российскую хоккейную лигу. Не надо бояться – не надо никого выгонять из иностранных команд.
С другой стороны, посмотрите на футбол, на РПЛ, там же играют одни гастарбайтеры, что ведет к уничтожению отечественного футбола.
В хоккее же некуда девать игроков, сколько у нас подрастающего поколения. Все должно быть свое в стране – от ложки до корабля.
Если мы будем придерживаться этого мнения, то будем доминирующей страной по эту сторону океана», – сказал Тихонов.
- В РПЛ 39 процентов легионеров от общего количества игроков.
- В турнире лидирует «Краснодар».
- Сегодня стартует 15-й тур.
Источник: «ВсеПроСпорт»