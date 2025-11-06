Поражения «Зенита» и ЦСКА, предложение Месси из Европы, новый рекорд Холанда и другие новости

В Испании сообщили о желании Флика покинуть «Барселону» – есть реакция Лапорты

54-я сборная мира предложила сыграть с Россией

РПЛ назвала лучшего футболиста октября

Раскрыта «космическая» сумма, за которую «Зенит» готов расстаться с Педро

Женскую сборную России могут допустить до отбора ЧМ-2027

Министр ДНР сделал заявление об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге – известен город для проведения домашних матчей

Участник Лиги чемпионов хочет арендовать Месси на четыре месяца

«Краснодар» вырвал победу над «Оренбургом» в первом четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России, ЦСКА проиграл «Динамо Мх», «Зенит» потерпел домашнее поражение от московского «Динамо»

«Реал» договорился с защитником «Баварии»

Холанд побил рекорд Лиги чемпионов

«Барселона» едва не проиграла «Брюгге» в ЛЧ, «Карабах» отобрал очки у «Челси»