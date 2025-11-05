Губерниев объяснил, почему не верит в допуск женской сборной России до отбора ЧМ-2027

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о возможном допуске женской сборной России до отбора ЧМ-2027.

«У нас, вроде как, паралимпийцев допустили, но никто никуда не едет. Поэтому, я не верю этим слухам.

Когда допустят, тогда и поговорим, а сейчас эта информация не стоит и выеденного яйца», – заявил Губерниев.