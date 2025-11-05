Женскую сборную России могут допустить до отбора ЧМ-2027

Женская сборная России может принять участие в отборочном турнире чемпионата мира-2027.

ФИФА и УЕФА рассматривают возможность допуска российской команды к квалификационным матчам ЧМ, стартующим в феврале 2026 года.

обсуждается вариант участия России под нейтральным флагом. Домашние встречи в таком случае будут проводиться за пределами страны – среди возможных площадок называются Азербайджан, Армения, Турция и ряд других стран.

Футболисток уже уведомили о вероятности возвращения на международную арену и рекомендовали поддерживать готовность к матчам.