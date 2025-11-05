Два клуба АПЛ хотят игрока «Зенита», зарплаты Жерсона и Вендела, самая дорогая покупка в жизни Роналду и другие новости

Роналду назвал свой общий заработок за карьеру и раскрыл самую дорогую покупку в жизни
Стала известна зарплата Жерсона и Вендела в «Зените»
«Барселона» продолжает следить за российским футболистом
Карпин требует усилить четыре позиции в «Динамо»
«Крылья Советов» рассматривают двух кандидатов на замену Адиеву
«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» хотят подписать игрока «Зенита»
Украина может получить менее половины средств от продажи «Челси»
Назван обладатель награды Golden Boy-2025
Итальянский тренер открыт для переговоров со «Спартаком»
«Барселона» предложит обмен игроками с участием Холанда
Экс-зенитовец задумался об отказе от российского спортивного гражданства
15-летний дебютант побил рекорд Лиги чемпионов
«Реал» проиграл «Ливерпулю», «Бавария» вдесятером победила «ПСЖ» и другие результаты Лиги чемпионов