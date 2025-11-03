Поражение «Спартака», россиянин – в шорт-листе «ПСЖ», «Зенит» поднял зарплату Венделу и другие новости

В Краснодаре атаковали автобус «Спартака».

РПЛ. «Краснодар» разобрался со «Спартаком» (2:1) и вышел в лидеры, несмотря на 2 удаления.

Спартаковец Литвинов сорвался на судей после поражения от «Краснодара».

Галактионов пожаловался на плохой воздух на стадионе «Зенита».

Подробности новой травмы Захаряна.

«Зенит» в 2 раза поднял зарплату Венделу.

«Зенит» до следующего года лишился игрока сборной Бразилии.

В «ПСЖ» может появиться еще один россиянин.

Раскрыты зарплата и неустойка Шпилевского в «Пари НН».

ЖФК «Спартак» впервые стал чемпионом, прервав гегемонию «Зенита».