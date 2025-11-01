Стало известно, почему у РПЛ не получилось серьезно улучшить сумму контракта с «Матч ТВ»

Топ-менеджер, работающий в клубном российском футболе, рассказал, что новый вариант контракта РПЛ с «Матч ТВ» был расценен большинством членов РПЛ «как приемлемый».

При этом казалось, налицо признаки, намекающие на то, что за несколько лет чемпионат России «мог существенно вырасти в цене».

К ним относятся международная изоляция и рост конкуренции в турнире. Сумма нового контракта увеличилась только на 9,6% и составит около 30 миллиардов рублей с учетом расходов на ВАР и продакшен.

Неназванный футбольный функционер, участвовавший в обсуждении нового контракта, считает, что уровень конкуренции среди вещателей, в отличие от уровня чемпионата России, как раз крайне низок.

«По сути, никто, кроме «Матча», не готов показывать чемпионат России в том объеме и в таком качестве, как требуется лиге,– просто нет технических возможностей», – сказал он.