  • Главная
  • Новости
  Мостовой вручил «Золотой граммофон» в футбольной номинации

Мостовой вручил «Золотой граммофон» в футбольной номинации

Сегодня, 21:29

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой вручил приз за лучшее выступление на футбольном матче на церемонии премии «Золотой граммофон».

Его получила Татьяна Куртукова за исполнение песни «Матушка» перед игрой Россия – Нигерия (6 июня).

«Таня, вам от многомиллионной армии наших болельщиков, которые любят футбол – а в нашей стране очень любят футбол, – огромное спасибо за ваше прекрасное выступление. Всегда будем вас ждать снова на какой-нибудь игре», – сказал Мостовой.

«Я желаю нашей сборной победы и только победы», – ответила Куртукова, после чего исполнила свой хит.

Мостовой Александр
