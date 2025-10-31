Мостовой вручил «Золотой граммофон» в футбольной номинации

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой вручил приз за лучшее выступление на футбольном матче на церемонии премии «Золотой граммофон».

Его получила Татьяна Куртукова за исполнение песни «Матушка» перед игрой Россия – Нигерия (6 июня).

«Таня, вам от многомиллионной армии наших болельщиков, которые любят футбол – а в нашей стране очень любят футбол, – огромное спасибо за ваше прекрасное выступление. Всегда будем вас ждать снова на какой-нибудь игре», – сказал Мостовой.

«Я желаю нашей сборной победы и только победы», – ответила Куртукова, после чего исполнила свой хит.