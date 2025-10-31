Комментатор «Матч ТВ» потроллил Okko после нового контракта на трансляцию РПЛ

Сергей Дурасов, комментатор «Матч ТВ», отреагировал на новый контракт холдинга на трансляцию игр РПЛ.
- Сообщалось, что лига заработает 28,5 миллиарда рублей за четыре года. Другим претендентов на права на трансляцию матчей РПЛ был интернет-сервис Okko.
- Общая сумма контракта превысит 30 миллиардов за счет дополнительных соглашений, например обслуживания ВАР и продакшена.
- По прежнему договору телеканал брал на себя обязательство показа не менее 60 матчей в федеральном эфире.
«Завершился чемпионат по логике. Победил победитель, подарили подарок. Ну не в интернете же лагающем смотреть», – написал Дурасов.
Источник: телеграм-канал Сергея Дурасова