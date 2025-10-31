Комментатор «Матч ТВ» потроллил Okko после нового контракта на трансляцию РПЛ

Сергей Дурасов, комментатор «Матч ТВ», отреагировал на новый контракт холдинга на трансляцию игр РПЛ.

Сообщалось, что лига заработает 28,5 миллиарда рублей за четыре года. Другим претендентов на права на трансляцию матчей РПЛ был интернет-сервис Okko.

Общая сумма контракта превысит 30 миллиардов за счет дополнительных соглашений, например обслуживания ВАР и продакшена.

По прежнему договору телеканал брал на себя обязательство показа не менее 60 матчей в федеральном эфире.

«Завершился чемпионат по логике. Победил победитель, подарили подарок. Ну не в интернете же лагающем смотреть», – написал Дурасов.