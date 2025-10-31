Комментарий «Матч ТВ» о заключении многомиллиардного контракта с РПЛ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сделал заявление о продолжении сотрудничества с РПЛ.
Стороны продлили телевизионный контракт на четыре года.
«Очень рады поздравить всех любителей российского футбола, которых с каждым годом становится всe больше, с тем, что ближайшие четыре года Российская Премьер-Лига остаeтся на «Матч ТВ».
Для нас это важный шаг: российский футбол – это флагманский продукт нашего канала, в который мы вкладываем душу все те десять лет, что существует наш канал.
И с каждым годом уровень трансляций становится всe выше, буквально в этом году мы внедрили показ в 4К-качестве и объeмный звук.
Показ Российской Премьер-Лиги, в таком виде как это есть сейчас – это сложный процесс, который без ложной скромности, может обеспечить только «Матч ТВ».
От производства абсолютно всех трансляций по всей России с мировым уровнем качества, до приглашения главных экспертов по российскому футболу для обсуждения игр. Это отличный подарок для всех нас на десятилетие», – сказал Тащин.
- Сообщалось, что лига заработает 28,5 миллиарда рублей за четыре года.
- Общая сумма контракта превысит 30 миллиардов за счет дополнительных соглашений, например обслуживания ВАР и продакшена.
- По прежнему договору телеканал брал на себя обязательство показа не менее 60 матчей в федеральном эфире.