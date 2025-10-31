Введите ваш ник на сайте
  • Комментарий «Матч ТВ» о заключении многомиллиардного контракта с РПЛ

Комментарий «Матч ТВ» о заключении многомиллиардного контракта с РПЛ

Сегодня, 17:05
2

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сделал заявление о продолжении сотрудничества с РПЛ.

Стороны продлили телевизионный контракт на четыре года.

«Очень рады поздравить всех любителей российского футбола, которых с каждым годом становится всe больше, с тем, что ближайшие четыре года Российская Премьер-Лига остаeтся на «Матч ТВ».

Для нас это важный шаг: российский футбол – это флагманский продукт нашего канала, в который мы вкладываем душу все те десять лет, что существует наш канал.

И с каждым годом уровень трансляций становится всe выше, буквально в этом году мы внедрили показ в 4К-качестве и объeмный звук.

Показ Российской Премьер-Лиги, в таком виде как это есть сейчас – это сложный процесс, который без ложной скромности, может обеспечить только «Матч ТВ».

От производства абсолютно всех трансляций по всей России с мировым уровнем качества, до приглашения главных экспертов по российскому футболу для обсуждения игр. Это отличный подарок для всех нас на десятилетие», – сказал Тащин.

  • Сообщалось, что лига заработает 28,5 миллиарда рублей за четыре года.
  • Общая сумма контракта превысит 30 миллиардов за счет дополнительных соглашений, например обслуживания ВАР и продакшена.
  • По прежнему договору телеканал брал на себя обязательство показа не менее 60 матчей в федеральном эфире.

Источник: сайт РПЛ
Artemka444
1761920144
Балаболы
Ответить
FCSpartakM
1761927429
"рады поздравить" - с чем? Всем пофиг, по-большому счету, где смотреть "вкладываем душу все те десять лет" - так вкладывают, что за 10 лет уйма комментаторов свалила оттуда. "это сложный процесс, который без ложной скромности, может обеспечить только «Матч ТВ» - на ОККО люди по Европе гоняют и берут в живую интервью у футбольных деятелей. "до приглашения главных экспертов по российскому футболу" - Григорян, Корнеев и многие другие клоуны России
Ответить
