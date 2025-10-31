Стала известна позиция «Барселоны» по делу Суперлиги

«Барселона» не станет требовать компенсацию от УЕФА по делу Суперлиги.

В клубе считают, что их позиция всегда заключалась в том, чтобы строить мосты между двумя организациями и искать пути соглашения.

«Барселона» официально не покинула проект Суперлиги, но может сделать это на фоне сближения позиций с УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Реал» и компания A22, которая занимается продвижением проекта Суперлиги, хотят подать иск в суд против УЕФА на сумму почти 4,5 миллиарда евро. По мнению истцов, она должна компенсировать причиненный ущерб, упущенную выгоду и нанесение репутационного ущерба.