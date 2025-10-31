Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Решение «Спартака» по Личке, вингер «МЮ» сможет играть за сборную России, Месси отказали в Саудовской Аравии и другие новости

Решение «Спартака» по Личке, вингер «МЮ» сможет играть за сборную России, Месси отказали в Саудовской Аравии и другие новости

Сегодня, 01:30

Дагестанский футболист «Манчестер Юнайтед» получил право играть за сборную России – есть реакция клуба

«Спартак» отказался от покупки Глушенкова

Сербия объявила о назначении нового главного тренера

Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии – ему предложили поиграть в Афганистане

«Спартак» принял важное решение по Личке

Чемпион России возглавил «Ювентус», отказав двум другим клубам

Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России

«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Сильянова

«Спартак» готовит предложение по бразильскому защитнику

Анонсировано самое откровенное интервью в жизни Роналду

Салаху предложили 150 миллионов в год

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Заявление РПЛ о новом контракте с «Матч ТВ»
15:15
Спаллетти установил рекорд «Ювентуса» сразу после назначения
14:51
1
Станковича назвали «хитрожопым»: «Хотя сейчас все такие»
14:28
4
«Матч ТВ» потратит рекордную сумму на новый контракт с РПЛ
14:14
1
Бубнов сказал, будет ли «Зенит» фаворитом в матче с «Локомотивом»
13:28
3
Стало известно, кто будет транслировать матчи РПЛ со следующего сезона
13:26
1
Алонсо высказался об инциденте с Винисиусом
13:20
1
Чемпион мира и Европы отказался возглавить «Спартак»
13:14
1
У Ямаля вновь возникли проблемы со здоровьем
13:03
3
Бубнов оценил кандидатуру Юрана для «Спартака» и «Динамо»
12:50
2
Все новости
Все новости
Агент Хлусевича отреагировал на новость о желании игрока покинуть «Спартак»
15:00
«Амкал» подписал форварда, сыгравшего 12 матчей в РПЛ
14:42
Экс-динамовец Вальбуэна назвал самый любимый клуб в карьере
13:59
1
Луис Энрике сравнил Семака и Анчелотти
13:50
2
Стала известна позиция «Барселоны» по делу Суперлиги
13:37
Шнуров рассказал, от чего отвык при болении за «Зенит»
13:30
Стало известно, кто будет транслировать матчи РПЛ со следующего сезона
13:26
1
Алонсо высказался об инциденте с Винисиусом
13:20
1
Чемпион мира и Европы отказался возглавить «Спартак»
13:14
1
Экс-гендиректор «Спартака» назвал трансфер клуба, который может не оправдать себя
13:08
У Ямаля вновь возникли проблемы со здоровьем
13:03
3
Бубнов оценил кандидатуру Юрана для «Спартака» и «Динамо»
12:50
2
В РФС рассказали о проблеме с делом «Химок»
12:35
Назван клуб РПЛ, который поборется с «Локомотивом» за Веру
12:19
Агент высказался об интересе «Спартака» к Леандриньо
12:05
Жена Карпина сказала, на что готова пойти ради отказа от уборки дома
11:54
10
Романцев возмутился увольнением Парфенова из «Торпедо»
11:38
1
Стало известно об исчезновении материалов уголовного дела, возбужденного из-за обращения Смолова
11:27
6
Игрока «Спартака» сравнили с Пирло
11:12
5
Экс-игрок сборной России задолжал налоговой почти 22 миллиона рублей
10:56
6
«Балтика» нацелилась на подписание молодого форварда
10:39
Агент Тикнизяна рассказал о срыве трансфера игрока в «Зенит»
10:28
1
Онопко расказал о сложностях адаптации игроков «Динамо» к требованиям Карпина
10:17
4
Сын Роналду дебютировал за сборную Португалии U16
10:02
3
Агент Матеуса Алвеса оценил возможность ухода игрока из ЦСКА
09:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 