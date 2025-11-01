«Матч ТВ» отмечает юбилей: маршрут построен!

Телеканал «Матч ТВ» – это главный федеральный спортивный канал России, где футбол занимает одно из ключевых мест. Сегодня ему исполняется 10 лет!

К своему 10-летию «Матч ТВ» вышел на новые маршруты! Начиная с 28 октября в «Яндекс Картах» и «Яндекс Навигаторе» пользователи могут установить кастомизированный курсор в виде передвижной телевизионной станции «Матч ТВ». Брендированные грузовые автомобили уже давно стали одним из символов канала, ведь они уже не один раз проехали расстояние длины экватора. Следовать «грузовикам» по маршруту поможет голос Дмитрия Губерниева.

Голос Дмитрия в «Навигаторе» превратит каждую поездку в спортивный репортаж: маршрут – это дорога к победе, перестроения – смена тактики, а финиш – борьба за медали. Фирменная интонация ведущего «Матч ТВ» добавит драйва в повседневную дорогу и напомнит, что частичка спорта есть везде: и на стадионах, и в городских пробках.

Проект стал частью праздничной кампании «Матч ТВ» и символизирует движение канала вперед – к зрителям, в города, в повседневную жизнь, объединяя миллионы людей любовью к спорту и жизнью в движении.