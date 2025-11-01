Введите ваш ник на сайте
«Матч ТВ» отмечает юбилей: маршрут построен!

Сегодня, 09:00

Телеканал «Матч ТВ» – это главный федеральный спортивный канал России, где футбол занимает одно из ключевых мест. Сегодня ему исполняется 10 лет!

К своему 10-летию «Матч ТВ» вышел на новые маршруты! Начиная с 28 октября в «Яндекс Картах» и «Яндекс Навигаторе» пользователи могут установить кастомизированный курсор в виде передвижной телевизионной станции «Матч ТВ». Брендированные грузовые автомобили уже давно стали одним из символов канала, ведь они уже не один раз проехали расстояние длины экватора. Следовать «грузовикам» по маршруту поможет голос Дмитрия Губерниева.

Голос Дмитрия в «Навигаторе» превратит каждую поездку в спортивный репортаж: маршрут – это дорога к победе, перестроения – смена тактики, а финиш – борьба за медали. Фирменная интонация ведущего «Матч ТВ» добавит драйва в повседневную дорогу и напомнит, что частичка спорта есть везде: и на стадионах, и в городских пробках.

Проект стал частью праздничной кампании «Матч ТВ» и символизирует движение канала вперед – к зрителям, в города, в повседневную жизнь, объединяя миллионы людей любовью к спорту и жизнью в движении.

Источник: «Бомбардир»
Главные новости
Мешков внезапно завершил карьеру, Блан отказал «Спартаку», новый ТВ-контракт РПЛ, многомиллионный долг Погребняка и другие новости
00:41
Шпилевский унизил журналистов после поражения от ЦСКА
00:10
2
Челестини прокомментировал редчайшую травму Мойзеса
Вчера, 23:22
1
Подробности отказа Станковича сборной Сербии
Вчера, 23:06
«Накопали что-то интересное»: Рабинер – о внезапном окончании карьеры судьи Мешкова
Вчера, 22:41
5
Губерниев спрогнозировал увольнение Станковича после матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:25
2
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»
Вчера, 22:14
Черчесов сказал, готов ли он возглавить «Спартак»
Вчера, 21:45
4
РПЛ. ЦСКА одержал победу над «Пари НН»
Вчера, 20:58
25
Агент Батракова назвал условия продажи игрока «Локомотивом»
Вчера, 20:42
3
Фото34-летний Канте впервые в карьере разгневался на поле
00:29
ФотоВинисиус нарядился в костюм клоуна
Вчера, 23:54
Топ-5 самых неожиданных работ футболистов после карьеры
Вчера, 23:47
1
Черданцев определил принципиальную разницу между Батраковым и Захаряном
Вчера, 23:32
Шпилевский ответил на резкие слова Быстрова в свой адрес
Вчера, 22:35
Тренер «Пари НН» высказался о поражении от ЦСКА
Вчера, 22:34
2
Губерниев спрогнозировал увольнение Станковича после матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:25
2
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»
Вчера, 22:14
Григорян раскритиковал Карасева за назначение пенальти в матче ЦСКА – «Пари НН»
Вчера, 22:01
3
Черчесов сказал, готов ли он возглавить «Спартак»
Вчера, 21:45
4
Экс-гендиректор «Спартака» сравнил уровень Карпина и Талалаева
Вчера, 21:40
2
ВидеоМостовой вручил «Золотой граммофон» в футбольной номинации
Вчера, 21:29
Назначение пенальти в ворота ЦСКА в кубковом матче признали ошибкой
Вчера, 21:15
1
РПЛ. ЦСКА одержал победу над «Пари НН»
Вчера, 20:58
25
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:57
В РФС оценили решения судьи в пользу «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 20:57
Агент Батракова назвал условия продажи игрока «Локомотивом»
Вчера, 20:42
3
Комментатор «Матч ТВ» потроллил Okko после нового контракта на трансляцию РПЛ
Вчера, 20:20
5
ФотоВ «Зените» определили лучшего игрока октября – это россиянин
Вчера, 20:02
1
ФотоИгроки «Спартака» проехали на метро в годовщину знаменитого матча с «Интером»
Вчера, 19:50
7
Смородская пояснила «Динамо», как поступить с Карпиным
Вчера, 19:35
3
Мешков закончил судейскую карьеру после дерби ЦСКА – «Спартак»
Вчера, 19:30
16
ВидеоЦСКА заменил игрока перед стартовым свистком матча с «Пари НН»
Вчера, 19:19
2
Мостовой шокирован летним новичком «Спартака»
Вчера, 19:07
7
Месси хочет лишить должности президента «Барселоны»
Вчера, 18:55
2
