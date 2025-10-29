Введите ваш ник на сайте
  • Первые слова Мостового после попытки похищения, сын Аршавина стал чемпионом со «Спартаком», Роналду проиграл 13-й турнир с «Аль-Насром» и другие новости

Первые слова Мостового после попытки похищения, сын Аршавина стал чемпионом со «Спартаком», Роналду проиграл 13-й турнир с «Аль-Насром» и другие новости

Вчера, 01:30

Гурцкая раскрыл ситуацию со Станковичем внутри «Спартака»

18-летний Ямаль предложил подраться Винисиусу после Эль Класико

Карпин включил еще двух футболистов в состав сборной России

Андрей Мостовой рассказал о попытке похитить его в Петербурге

«Зенит» прояснил свою позицию по трансферу Баринова

Сын Аршавина стал чемпионом в составе «Спартака»

«Аль-Наср» вылетел из Кубка Саудовской Аравии – Роналду проиграл 13-й турнир с командой из Эр-Рияда

«Палмейрас» ответил на 20-миллионное предложение «Зенита» по Аллану

В «Ливерпуле» приняли решение по Слоту после 5 поражений в 6 матчах

В Италии сообщили, кто возглавит «Ювентус»

Захарян забил первый гол в сезоне

Источник: «Бомбардир»
Главные новости
Анонсировано самое откровенное интервью в жизни Роналду
22:22
«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Сильянова
22:10
1
Стало известно, извинился ли Винисиус перед Хаби Алонсо
21:59
1
Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
21:45
1
Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию
21:25
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
ФотоЧемпион России возглавил «Ювентус»
20:32
4
ВидеоВратарь «Нефтехимика» повторил «ногу Акинфеева» в Кубке России
19:45
1
Определился соперник «Ростова» по 1/4 финала Пути регионов Кубка России
19:22
Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ
19:11
3
Все новости
Квеквескири назвал лучшего легионера РПЛ
22:55
Акинфеев рассказал о работе с Черчесовым
22:44
«Торпедо» избавилось от воспитанника «Зенита»
22:33
Кубок России. «Факел» вылетел, пропустив на 91-й минуте
21:35
1
Ерохин высказался о планах после карьеры
21:07
Стало известно, кто отказался брать Тикнизяна в «Спартак»
20:57
1
ФотоЧемпион России возглавил «Ювентус»
20:32
4
Видео«Френдли файер»: красивый автогол из кубкового матча «Факел» – «Арсенал»
20:26
Назначения комментаторов на 14-й тур РПЛ
20:16
Месси предложили поиграть в чемпионате Афганистана
20:01
Дьяков высказался о возможной отставке Карпина из «Динамо»
18:55
1
«Спартак» принял важное решение по Личке
18:39
26
ФотоМостовой сделал фото и подписал: «Величайший!»
18:30
1
Черышев вынес печальный вердикт «Спартаку»
18:21
3
ФотоАкинфеев поименно поздравил всех своих тренеров с праздником
18:11
3
Сафонов прокомментировал ничью «ПСЖ» с аутсайдером
17:52
1
Колыванов – об отсутствии предложений: «Я слишком сильный, меня боятся приглашать»
17:45
6
Карпин – Зидану: «Иди ***, клоун!»
17:40
22
Мамаев сказал, какого российского тренера нужно назначить в «Спартак»
17:39
1
«Спартак» отказался от покупки Глушенкова
17:30
12
Стало известно, что Ямаль мог сказать игроку «Реала» перед потасовкой в Эль Класико
17:28
18+
