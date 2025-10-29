Первые слова Мостового после попытки похищения, сын Аршавина стал чемпионом со «Спартаком», Роналду проиграл 13-й турнир с «Аль-Насром» и другие новости

Гурцкая раскрыл ситуацию со Станковичем внутри «Спартака»

18-летний Ямаль предложил подраться Винисиусу после Эль Класико

Карпин включил еще двух футболистов в состав сборной России

Андрей Мостовой рассказал о попытке похитить его в Петербурге

«Зенит» прояснил свою позицию по трансферу Баринова

Сын Аршавина стал чемпионом в составе «Спартака»

«Аль-Наср» вылетел из Кубка Саудовской Аравии – Роналду проиграл 13-й турнир с командой из Эр-Рияда

«Палмейрас» ответил на 20-миллионное предложение «Зенита» по Аллану

В «Ливерпуле» приняли решение по Слоту после 5 поражений в 6 матчах

В Италии сообщили, кто возглавит «Ювентус»

Захарян забил первый гол в сезоне