Первые слова Мостового после попытки похищения, сын Аршавина стал чемпионом со «Спартаком», Роналду проиграл 13-й турнир с «Аль-Насром» и другие новости

Гурцкая раскрыл ситуацию со Станковичем внутри «Спартака»
18-летний Ямаль предложил подраться Винисиусу после Эль Класико
Карпин включил еще двух футболистов в состав сборной России
Андрей Мостовой рассказал о попытке похитить его в Петербурге
«Зенит» прояснил свою позицию по трансферу Баринова
Сын Аршавина стал чемпионом в составе «Спартака»
«Аль-Наср» вылетел из Кубка Саудовской Аравии – Роналду проиграл 13-й турнир с командой из Эр-Рияда
«Палмейрас» ответил на 20-миллионное предложение «Зенита» по Аллану
В «Ливерпуле» приняли решение по Слоту после 5 поражений в 6 матчах
В Италии сообщили, кто возглавит «Ювентус»
Захарян забил первый гол в сезоне
Источник: «Бомбардир»