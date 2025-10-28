Мостового пытались похитить, расширенный состав сборной России, «Ювентус» уволил тренера и другие новости

Мостового едва не похитили студенты, которыми управлял «Сатанист» – есть видео инцидента
Винисиус заявил об уходе из «Реала»
Расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи – есть комментарий Карпина
«Ювентус» объявил об увольнении Тудора и выбирает между двумя экс-тренерами «Зенита»
В Англии сообщили, что Россия подала заявку на проведение Евро-2032 – есть реакция РФС
Капитан «Зенита» пропустит остаток года
В ЦСКА определились с бюджетом на нового форварда
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
«Ахмат» дома проиграл «Сочи» в 13-м туре РПЛ – футболисты едва не подрались в конце матча
Юран продолжает работу в «Серике»
Источник: «Бомбардир»