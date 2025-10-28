Гусев рассказал о происхождении своей знаменитой фразы «Берегите себя»

Спортивный комментатор Виктор Гусев ответил, как появилась фраза «Берегите себя», которой он завершал эфиры.

«Нужно было чем-то заканчивать репортажи. Вася [Уткин] прощался со зрителем словами «Играйте в футбол». Гриша Твалтвадзе говорит: «До новых побед». А у меня таким слоганом стало «Берегите себя».

Он появился совершенно спонтанно – как-то само собой пришло в голову. В английском языке есть выражение: take care. Для американцев, англичан – обычное прощание, что-то вроде «Пока». Они не вкладывают в эту фразу особого смысла, а я решил дословно перевести.

Время в 90-е было сложное – кто знает, куда люди отправятся в ночи после моего репортажа, что ждeт их на улице… «Берегите себя» звучало очень актуально, и люди подхватили.

Спустя много лет задумался, что надо было зарегистрировать эту фразу как торговую марку. Больной ковидом лежал у загородного дома в траве – и вдруг увидел, как самолeт в небе выписывает своим паром: «Берегите себя». В голове щeлкнуло: «Это же моя фраза!» – рассказал Гусев.