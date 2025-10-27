Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гусев раскритиковал современных комментаторов: «Маленькие пуритане боятся слова «кончать» и «очко»

Гусев раскритиковал современных комментаторов: «Маленькие пуритане боятся слова «кончать» и «очко»

Сегодня, 21:18
2

Спортивный комментатор Виктор Гусев высказал претензии коллегам, которые сейчас работают в эфире.

– Вы в «Нефартовом» [книга Гусева] много страниц уделили оговоркам. Почему?

– Режет слух! Жалко мне: комментаторы хорошо подготовлены – а допускают совершенно глупые осечки.

– Что из последнего записали?

– Меня давно раздражает зашкаливающее с точки зрения частотности «в исполнении». «Удар в исполнении» – это еще ничего, хотя почему нельзя просто сказать «удар такого-то»? Но уже стали говорить «фол в исполнении защитника».

Или вот тут я услышал: «реакция в исполнении болельщиков» – как это возможно? Люди не понимают смысла слов!

Какое-то странное «по итогу» – вместо человеческого «в итоге». Или вот услышал, как называют человека, который ведет статистику. Думаете, он статистик? «Статист»!

Больше того, я пришел на большой корпоративный турнир. На нем как раз были статистики: они фиксировали счет, записывали авторов голов в разных матчах. И им сделали футболки, на которых написано: «Статист».

Я говорю: «Какой статист? Статистик!» Ответили: «Ну, «статистик» – это же уменьшительное. А мы вот, молодцы, написали полноценно, серьезно – «статист». Как школьное «подсказка» и якобы взрослое, серьезное «подсказ»… Вы можете себе представить?

– С трудом.

Есть пословица: «Все хорошо, что хорошо кончается». Ребята, такие маленькие пуритане, боятся слова «кончать». Они говорят: «Все хорошо, что хорошо заканчивается». А лишний слог ведь убивает ритм пословицы!

Мало того – боятся слова «очко». Говорят «один балл»! Баллы – в синхронном плавании, в прыжках в воду. Когда речь идет исключительно о субъективной оценке. А в футбольных таблицах могут быть только очки, ребята!

Очень много таких страхов. Так в выпуске новостей боятся повторения слов. Мы что-то придумываем, а вот у англичан в одном абзаце из пяти предложений в каждом – слово ball, то есть «мяч».

Что в этом страшного? Что, тебя кто-то упрекнет, скажет: «Узкий словарный запас»? Потому у нас, если в первом предложении упомянут «мяч», то во втором уже «кожаная сфера». А в третьем – я недавно услышал – «отправил спортивный снаряд в сетку соперника».

– Вы это точно не в прошлом веке слышали?

– «Спортивный снаряд» – совсем недавно. А в англицизмах, кстати, не вижу ничего страшного. Футбол – это английская игра, само слово английское. Мы же не говорим «ногомяч».

Кого-то раздражает «сейв»: «Раньше мы так не говорили». Так раньше и статистика была более убогой. Никто не считал спасения вратарей.

Потом начали, и понадобилось слово, чтобы кратко озаглавить колонку в таблицах. Не будешь же писать «гол», «пас» и… «спасение вратаря». Так что «сейв» – совершенно нормально.

Еще по теме:
Селюк жестко прошелся по Карпину: «Ловить нечего»
В РФС прояснили ситуацию с заявкой на проведение Евро-2032 1
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1761590672
блин, все, наверное, уже и забыли, что есть такой Гусев! Откуда его выкопали?)
Ответить
VVM1964
1761594917
Читая рассуждение про "статистов" и "статистиков", почему то вспомнилось определение М.Задорнова нынешнего поколения - "коекакеры" !)...
Ответить
Главные новости
Гурцкая раскрыл, почему Альбу уволят из «Ростова»
22:48
Черчесов объяснил поражение «Ахмата» от «Сочи»
22:40
Стала известна позиция Лички по возвращению в РПЛ
22:31
3
Капитан «Реала» пропустит до трех месяцев
22:22
Футболисты «Ахмата» и «Сочи» едва не подрались в конце матча
22:10
РПЛ. «Ахмат» дома проиграл «Сочи» – 2:4!
21:33
19
Селюк жестко прошелся по Карпину: «Ловить нечего»
21:09
1
В РФС прояснили ситуацию с заявкой на проведение Евро-2032
21:00
2
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
20:52
В ЦСКА определились с бюджетом на нового форварда
20:32
2
Все новости
Все новости
Осинькин прокомментировал победу «Сочи» над «Ахматом»
22:56
Кержаков недоволен Соболевым: «Что-то не в порядке»
21:57
4
РПЛ. «Ахмат» дома проиграл «Сочи» – 2:4!
21:33
19
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
21:27
Гусев раскритиковал современных комментаторов: «Маленькие пуритане боятся слова «кончать» и «очко»
21:18
2
Селюк жестко прошелся по Карпину: «Ловить нечего»
21:09
1
В РФС прояснили ситуацию с заявкой на проведение Евро-2032
21:00
2
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
20:52
В ЦСКА определились с бюджетом на нового форварда
20:32
2
Гурцкая – о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Карпин надевает всем розовые очки»
20:16
1
СпецпроектКто играл с Акинфеевым и Лоськовым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
20:04
2
Суд избрал меру пресечения для похитителей Мостового
20:00
3
Гусев: «Падение СССР я горячо приветствовал, Горбачев – мой герой»
19:40
41
Капитан «Зенита» пропустит остаток года
19:30
4
Канчельскис раскритиковал руководство «Спартака»: «Это специально делается»
19:19
7
Вратарь «Динамо» извинился перед зенитовцем Гонду
18:47
6
Пятый задержанный за попытку похищения Мостового объяснил свой поступок
18:18
10
В ЦСКА прокомментировали слухи об уходе Алеррандро
17:57
2
Кавазашвили недоволен составом сборной России: «Об этом я говорил много раз»
17:45
3
⚡️ Россия подала заявку на проведение Евро-2032
17:31
29
Виктор Гусев вспомнил подробности теракта в «Крокусе»: «Иногда все в жизни решают случайности»
17:17
1
Илья Мэддисон предложил «Динамо» тренеров на замену Карпину
17:05
2
Акинфеев эмоционально отреагировал на смерть диктора ЦСКА
16:42
Шпилевский – о новичке «Пари НН»: «В Африке он играл за килограмм картошки»
16:29
10
Кафанов рассказал о выборе вратарей сборной России на матчи с Перу и Чили
16:16
Карпина назвали «хреновым» тренером: «Думаю, ему по силам вывести «Динамо» в ФНЛ»
15:51
7
ВидеоОрлов: «Как можно было засчитать гол «Динамо» в ворота «Зенита»?!»
15:43
35
Умер 56-летний диктор ЦСКА Игорь Плешаков
15:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 