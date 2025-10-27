Гусев раскритиковал современных комментаторов: «Маленькие пуритане боятся слова «кончать» и «очко»

Спортивный комментатор Виктор Гусев высказал претензии коллегам, которые сейчас работают в эфире.

– Вы в «Нефартовом» [книга Гусева] много страниц уделили оговоркам. Почему?

– Режет слух! Жалко мне: комментаторы хорошо подготовлены – а допускают совершенно глупые осечки.

– Что из последнего записали?

– Меня давно раздражает зашкаливающее с точки зрения частотности «в исполнении». «Удар в исполнении» – это еще ничего, хотя почему нельзя просто сказать «удар такого-то»? Но уже стали говорить «фол в исполнении защитника».

Или вот тут я услышал: «реакция в исполнении болельщиков» – как это возможно? Люди не понимают смысла слов!

Какое-то странное «по итогу» – вместо человеческого «в итоге». Или вот услышал, как называют человека, который ведет статистику. Думаете, он статистик? «Статист»!

Больше того, я пришел на большой корпоративный турнир. На нем как раз были статистики: они фиксировали счет, записывали авторов голов в разных матчах. И им сделали футболки, на которых написано: «Статист».

Я говорю: «Какой статист? Статистик!» Ответили: «Ну, «статистик» – это же уменьшительное. А мы вот, молодцы, написали полноценно, серьезно – «статист». Как школьное «подсказка» и якобы взрослое, серьезное «подсказ»… Вы можете себе представить?

– С трудом.

– Есть пословица: «Все хорошо, что хорошо кончается». Ребята, такие маленькие пуритане, боятся слова «кончать». Они говорят: «Все хорошо, что хорошо заканчивается». А лишний слог ведь убивает ритм пословицы!

Мало того – боятся слова «очко». Говорят «один балл»! Баллы – в синхронном плавании, в прыжках в воду. Когда речь идет исключительно о субъективной оценке. А в футбольных таблицах могут быть только очки, ребята!

Очень много таких страхов. Так в выпуске новостей боятся повторения слов. Мы что-то придумываем, а вот у англичан в одном абзаце из пяти предложений в каждом – слово ball, то есть «мяч».

Что в этом страшного? Что, тебя кто-то упрекнет, скажет: «Узкий словарный запас»? Потому у нас, если в первом предложении упомянут «мяч», то во втором уже «кожаная сфера». А в третьем – я недавно услышал – «отправил спортивный снаряд в сетку соперника».

– Вы это точно не в прошлом веке слышали?

– «Спортивный снаряд» – совсем недавно. А в англицизмах, кстати, не вижу ничего страшного. Футбол – это английская игра, само слово английское. Мы же не говорим «ногомяч».

Кого-то раздражает «сейв»: «Раньше мы так не говорили». Так раньше и статистика была более убогой. Никто не считал спасения вратарей.

Потом начали, и понадобилось слово, чтобы кратко озаглавить колонку в таблицах. Не будешь же писать «гол», «пас» и… «спасение вратаря». Так что «сейв» – совершенно нормально.