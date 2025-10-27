Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гусев: «Падение СССР я горячо приветствовал, Горбачев – мой герой»

Гусев: «Падение СССР я горячо приветствовал, Горбачев – мой герой»

Сегодня, 19:40
6

Спортивный комментатор Виктор Гусев высказался о распаде СССР в 1991 году.

– Сложное было время. Но я им дико проникся. Потому что сам ходил защищать Ельцина на баррикады.

Мы и мечтать не могли, что когда-то будет покончено с коммунистической идеей, ведущей совершенно в никуда. Но вдруг оказалось: Союз – это такой колосс на глиняных ногах. Его падение я горячо приветствовал.

Другое дело, что эйфория – от распада Советского Союза как призрака мрачного прошлого – была не только у меня, но и у политиков. А вместо этого им нужно было сохранить единство славянских государств: России, Украины, Белоруссии.

И иначе разговаривать с Западом: отказываясь от чего-то в большой политике, гарантировать и себе тоже что-то.

– От чего отказывались?

– Падение Берлинской стены – это было прекрасно, Михаил Горбачев – вообще мой герой. Но мы выбрали слишком демократичный подход, шли на гигантские уступки.

Стоило сказать, например: «Распускайте НАТО. Варшавского договора нет – почему должен остаться ваш блок?» А мы нормальных условий себе не выбили.

Еще по теме:
Капитан «Зенита» пропустит остаток года
Канчельскис раскритиковал руководство «Спартака»: «Это специально делается» 1
Вратарь «Динамо» извинился перед зенитовцем Гонду 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1761583866
_ Горбачёв предатель _ Боря алкашня раздавший страну олигархам Гусей просто дурак))
Ответить
VVM1964
1761583952
Отношение ко всему этому в 2 словах не выскажешь и конечно всё гораздо сложнее, но посыл понятен и в целом ( по направленности ) - согласен !!!
Ответить
ziborock
1761584237
А Гусев то оказывается дурачок, и "Ельцина защищал на баррикадах" и "Горбачев его герой"! Как можно "горячо приветствовать" развал своей страны?! Китаю бы объяснил что "коммунизм ведет в никуда"!
Ответить
swot1205
1761584297
ПЕЧАЛЬНЫЙЭКЗЕМПЛЯР!!!
Ответить
Цугундeр
1761584303
"Береги себя и своих близких.", старый м.дак.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Акинфеевым и Лоськовым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
20:04
1
Гусев: «Падение СССР я горячо приветствовал, Горбачев – мой герой»
19:40
6
Капитан «Зенита» пропустит остаток года
19:30
1
Канчельскис раскритиковал руководство «Спартака»: «Это специально делается»
19:19
1
Названы претенденты на попадание в символическую сборную года от FIFPro
18:57
Реакция «Реала» на поведение Винисиуса после замены в Эль Класико
18:35
3
Пятый задержанный за попытку похищения Мостового объяснил свой поступок
18:18
9
⚡️ Россия подала заявку на проведение Евро-2032
17:31
26
Виктор Гусев вспомнил подробности теракта в «Крокусе»: «Иногда все в жизни решают случайности»
17:17
1
Илья Мэддисон предложил «Динамо» тренеров на замену Карпину
17:05
1
Все новости
Все новости
Вратарь «Динамо» извинился перед зенитовцем Гонду
18:47
2
Пятый задержанный за попытку похищения Мостового объяснил свой поступок
18:18
9
В ЦСКА прокомментировали слухи об уходе Алеррандро
17:57
2
Кавазашвили недоволен составом сборной России: «Об этом я говорил много раз»
17:45
3
⚡️ Россия подала заявку на проведение Евро-2032
17:31
26
Виктор Гусев вспомнил подробности теракта в «Крокусе»: «Иногда все в жизни решают случайности»
17:17
1
Илья Мэддисон предложил «Динамо» тренеров на замену Карпину
17:05
1
Акинфеев эмоционально отреагировал на смерть диктора ЦСКА
16:42
Шпилевский – о новичке «Пари НН»: «В Африке он играл за килограмм картошки»
16:29
8
Кафанов рассказал о выборе вратарей сборной России на матчи с Перу и Чили
16:16
Карпина назвали «хреновым» тренером: «Думаю, ему по силам вывести «Динамо» в ФНЛ»
15:51
7
ВидеоОрлов: «Как можно было засчитать гол «Динамо» в ворота «Зенита»?!»
15:43
31
Умер 56-летний диктор ЦСКА Игорь Плешаков
15:17
Орлов назвал игрока, который не походит «Зениту»: «Не хватает ему нужных качеств»
14:50
6
Карпин объяснил выбор состава сборной России на ноябрьские матчи
14:35
1
Расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи
14:02
8
ФотоДзюба – о прическе Батракова: «В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя»
13:47
15
Динамовец Рубенс заявил, что судья свистел в пользу «Зенита»: «Ощущение, что у соперника было 12 игроков»
13:17
15
Орлов прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Динамо»
13:02
2
Реакция Рабинера на попытку похищения Мостового
12:36
3
Назван сильнейший игрок в истории России
12:24
2
Бителло ответил, что надо сделать «Динамо» для побед
11:55
1
Названа причина, почему похитители выбрали именно Мостового
11:43
4
Появилось объяснение знаменитой ошибки Филимонова в матче с Украиной
11:37
1
70-летний Гусев ответил, увидит ли он еще одно чемпионство «Динамо»
11:26
9
Похитители Мостового раскрыли цель преступления
11:10
10
Мостовой прокомментировал попытку похищения
10:59
4
«Матч ТВ» покажет 3 игры 14-го тура РПЛ
10:53
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 