Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Виктор Гусев вспомнил подробности теракта в «Крокусе»: «Иногда все в жизни решают случайности»

Виктор Гусев вспомнил подробности теракта в «Крокусе»: «Иногда все в жизни решают случайности»

Сегодня, 17:17
1

Спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал о теракте в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года.

  • Погибли 145 человек.
  • Террористы атаковали «Крокус» перед концертом рок-группы «Пикник».

«На одном из своих дисков «Пикник» решил записать «Полюшко-поле» сразу в двух вариантах – традиционном и почти под Led Zeppelin. А слова этой песни написал мой дедушка – Виктор Гусев. Они прислали ко мне своего агента, подписать договор, а я ответил: «Ребята, вы моя любимая группа – берите и исполняйте». С тех пор мы подружились.

Мне повезло, что «Пикник» прислал приглашение на тот концерт в ложу. Я бы в любом случае на него пошeл, а в зале с нами что угодно могло случиться. Сейчас понимаю, что нас спас счастливый случай.

Я предлагал жене ехать в «Крокус» на такси. В этом случае мы бы спокойно пошли в фойе – выпить пива или вина. И совершенно точно оказались бы в эпицентре этого кошмара. Но Оля настояла на том, чтобы ехать на нашей машине.

В другой ситуации мы бы никогда не пошли в зал за полчаса – тем более сам «Пикник» нас предупредил, что начало концерта, как всегда, минут на 20 задержится. А тут жена за рулeм, я из солидарности пить не стал. Мы немного постояли в фойе и аж минут за 40 до начала поднялись в ложу. Вот так иногда случайности всe в жизни решают.

Сначала ничего не поняли. Мы сидели вчетвером: наш друг с сыном-подростком и я с женой. В какой-то момент Оля встала спиной к барьеру ложи и начала нас фотографировать. И вдруг зрительный зал вскочил и побежал к сцене. Я сначала подумал, что это какая-то придумка «Пикника», часть шоу.

Потом мелькнула мысль, что люди с более дешeвых мест переходят в первые ряды. Но куда? В зале аншлаг, все билеты проданы. Только когда раздались хлопки, стало ясно: что-то происходит.

Мы выскочили в предбанник. Встретили Сергея Светлакова – тоже большого любителя «Пикника». Мы забаррикадировались от входа в коридор, совершенно не понимая, что сзади оставляем открытым подход в ложу со стороны зала.

Нас спасла София Мейер, администратор. Она прибежала со связкой ключей, приказала разобрать эти завалы и буквально вытолкала всех из этого убежища. К тому моменту стрельба уже стихла. Она раздавалась очень недолго. Всe быстро закончилось, но мы же не знали этого.

Тяжeлый момент был в коридоре. Там стояла какая-то нелепая барная стойка. Оля оказалась по ту сторону, я – по эту. Помню глаза жены. Я уже лихорадочно соображал, как буду закрывать еe, если сейчас ворвутся бандиты.

Причeм кто-то бился в дверь. Наверное, это были зрители. Но мы-то думали, что террористы – сейчас взломают дверь и пойдут стрелять по ложам. Страшный момент.

Когда дым начал заполнять всe пространство, даже как-то обрадовались – никто нас не увидит, не превратимся в мишень. Но пуля ещe попасть должна, а дым губителен для всех. От него, наоборот, бежать нужно! В основном люди погибли, надышавшись угарным газом.

София вывела нас на улицу через какой-то боковой выход. Героическая девушка. Мы побежали в сторону магазина. Я видел следы босых женских ног – женщины сбрасывали туфли и бежали босиком. Кошмарное впечатление», – поделился воспоминаниями Гусев.

Еще по теме:
Илья Мэддисон предложил «Динамо» тренеров на замену Карпину 1
Акинфеев эмоционально отреагировал на смерть диктора ЦСКА
Шпилевский – о новичке «Пари НН»: «В Африке он играл за килограмм картошки» 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Krics
1761578803
Почему люди не хотят жить в мире?
Ответить
Главные новости
Названы претенденты на попадание в символическую сборную года от FIFPro
18:57
Реакция «Реала» на поведение Винисиуса после замены в Эль Класико
18:35
1
Пятый задержанный за попытку похищения Мостового объяснил свой поступок
18:18
8
⚡️ Россия подала заявку на проведение Евро-2032
17:31
25
Виктор Гусев вспомнил подробности теракта в «Крокусе»: «Иногда все в жизни решают случайности»
17:17
1
Илья Мэддисон предложил «Динамо» тренеров на замену Карпину
17:05
1
Рафинья раскритиковал Ямаля за слова про «Реал» перед Эль Класико
16:56
4
Акинфеев эмоционально отреагировал на смерть диктора ЦСКА
16:42
Шпилевский – о новичке «Пари НН»: «В Африке он играл за килограмм картошки»
16:29
7
Карпина назвали «хреновым» тренером: «Думаю, ему по силам вывести «Динамо» в ФНЛ»
15:51
7
Все новости
Все новости
Вратарь «Динамо» извинился перед зенитовцем Гонду
18:47
В ЦСКА прокомментировали слухи об уходе Алеррандро
17:57
2
Кавазашвили недоволен составом сборной России: «Об этом я говорил много раз»
17:45
3
Илья Мэддисон предложил «Динамо» тренеров на замену Карпину
17:05
1
Акинфеев эмоционально отреагировал на смерть диктора ЦСКА
16:42
Шпилевский – о новичке «Пари НН»: «В Африке он играл за килограмм картошки»
16:29
7
Кафанов рассказал о выборе вратарей сборной России на матчи с Перу и Чили
16:16
Карпина назвали «хреновым» тренером: «Думаю, ему по силам вывести «Динамо» в ФНЛ»
15:51
7
ВидеоОрлов: «Как можно было засчитать гол «Динамо» в ворота «Зенита»?!»
15:43
27
Умер 56-летний диктор ЦСКА Игорь Плешаков
15:17
Орлов назвал игрока, который не походит «Зениту»: «Не хватает ему нужных качеств»
14:50
6
Карпин объяснил выбор состава сборной России на ноябрьские матчи
14:35
1
Расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи
14:02
8
ФотоДзюба – о прическе Батракова: «В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя»
13:47
15
Динамовец Рубенс заявил, что судья свистел в пользу «Зенита»: «Ощущение, что у соперника было 12 игроков»
13:17
15
Орлов прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Динамо»
13:02
2
Реакция Рабинера на попытку похищения Мостового
12:36
3
Назван сильнейший игрок в истории России
12:24
2
Бителло ответил, что надо сделать «Динамо» для побед
11:55
1
Названа причина, почему похитители выбрали именно Мостового
11:43
4
Появилось объяснение знаменитой ошибки Филимонова в матче с Украиной
11:37
1
70-летний Гусев ответил, увидит ли он еще одно чемпионство «Динамо»
11:26
9
Похитители Мостового раскрыли цель преступления
11:10
10
Мостовой прокомментировал попытку похищения
10:59
4
«Матч ТВ» покажет 3 игры 14-го тура РПЛ
10:53
1
Болельщики «Зенита» выложили шутливый пост на тему сорвавшегося похищения Мостового
10:42
2
Угальде конкретно ответил, покинет ли «Спартак» зимой
10:36
4
Ловчев определил лучшего легионера РПЛ
10:25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 