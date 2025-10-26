Ловчев предложил особый лимит на легионеров в РПЛ

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев предложил специфическую схему лимита на легионеров в РПЛ.
«Однозначного ответа нет. Когда-то легионеров почти не было, потом стало много. Прибавки в развитии футбола от этого я не вижу. Значит, надо менять. Но какой именно лимит нужен – не скажу. У меня нет конкретной цифры.
Но если брать легионеров – только уровня сборной, игроков, которые реально усиливают. Англичане в своeм чемпионате в своe время сделали правильно – игрок должен был провести определeнное количество матчей за сборную. А сидящих на скамейке зачем приглашать? Может быть, какие-то по аналогии правила ввести поможет», – сказал Ловчев.
- Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 иностранцев, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
- Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
Источник: «Советский спорт»