Ловчев предложил особый лимит на легионеров в РПЛ

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев предложил специфическую схему лимита на легионеров в РПЛ.

«Однозначного ответа нет. Когда-то легионеров почти не было, потом стало много. Прибавки в развитии футбола от этого я не вижу. Значит, надо менять. Но какой именно лимит нужен – не скажу. У меня нет конкретной цифры.

Но если брать легионеров – только уровня сборной, игроков, которые реально усиливают. Англичане в своeм чемпионате в своe время сделали правильно – игрок должен был провести определeнное количество матчей за сборную. А сидящих на скамейке зачем приглашать? Может быть, какие-то по аналогии правила ввести поможет», – сказал Ловчев.