Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Реал - Барса Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев предложил особый лимит на легионеров в РПЛ

Сегодня, 21:15
3

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев предложил специфическую схему лимита на легионеров в РПЛ.

«Однозначного ответа нет. Когда-то легионеров почти не было, потом стало много. Прибавки в развитии футбола от этого я не вижу. Значит, надо менять. Но какой именно лимит нужен – не скажу. У меня нет конкретной цифры.

Но если брать легионеров – только уровня сборной, игроков, которые реально усиливают. Англичане в своeм чемпионате в своe время сделали правильно – игрок должен был провести определeнное количество матчей за сборную. А сидящих на скамейке зачем приглашать? Может быть, какие-то по аналогии правила ввести поможет», – сказал Ловчев.

  • Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 иностранцев, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

Еще по теме:
Ловчев – об обороне команды РПЛ: «Я вообще дурею, где набирают этих защитников?» 10
Ловчев описал гол Барко «Ростову» одним прилагательным 3
Ловчев отреагировал на ничью «Спартака» с «Ростовом» 2
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1761503639
Почему-то все требуют от "джамшутов", машущих мётлами и ползающих по лесам строек непременное приличное знание русского языка, а к миллионерам футбольного цеха (особенно своей команды) такое требование неприменимо.Вот наши "мостовые" нового времени усердно учат язык,прежде чем перейти в любую занюханную лигу.
Ответить
Боцман59rus
1761504074
_ ещё один переносчик коек в борделе
Ответить
alefreddy
1761506372
и так никто не едет а еще сборников подавай
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Семаком и Кержаковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
1
Раскрыты слова Винисиуса и Ямаля, после которых началась массовая стычка
22:30
Алонсо ответил на скандальные слова Ямаля про «Реал»
22:17
1
РПЛ. «Краснодар» победил «Рубин» и поднялся на первое место
21:40
9
Андрей Мостовой отреагировал на слова Карпина, что он толстый
21:27
1
ФотоОтец Ямаля опубликовал провокационный пост после поражения «Барсы» от «Реала»
21:14
5
Бывший арбитр ФИФА оценил судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
21:09
1
ФотоВ концовке Эль Класико произошла массовая потасовка между футболистами
20:40
1
Семак выступил с претензией к судьям после матча с «Динамо»
20:32
10
ФотоРазозленный Винисиус не пожал руку Алонсо и ушел в раздевалку после замены с «Барселоной»
20:25
1
Все новости
Все новости
Карпина уличили в «нервяке»
22:37
Радимов прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Динамо»
22:17
Реакция Боярского на победу «Зенита» над «Динамо»
22:02
1
Карпин объяснил обратную замену игрока «Динамо» в матче с «Зенитом»
21:56
2
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
21:40
Ловчев предложил особый лимит на легионеров в РПЛ
21:15
3
Бывший арбитр ФИФА оценил судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
21:09
1
Мостовой высказался о спорном голе «Динамо» в ворота «Зенита»
20:50
1
Семак выступил с претензией к судьям после матча с «Динамо»
20:32
10
Реакция Рабинера на победу «Зенита» над «Динамо»
20:20
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»
20:18
1
Карпин раскритиковал судейство в игре с «Зенитом»: «Кто‑то должен с этим разбираться»
20:15
11
Матч «Зенит» – «Динамо» назвали «бездарным»
19:51
9
ВидеоФедотов прокомментировал отмененный гол «Зенита» в ворота «Динамо»
19:50
18
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
19:36
РПЛ. «Зенит» победил «Динамо» (2:1) и сократил отставание от лидеров до минимума
19:36
92
Федотов ответил, правильно ли засчитан гол «Динамо» в ворота «Зенита»
19:21
2
ФотоКарпина пожалели и не удалили в матче с «Зенитом»
19:13
6
Тедеев – об эпизоде в концовке с «Локо»: «Категорически нельзя было так поступать»
18:47
Видео«Динамо» забил игрок, которого Карпин призывал худеть
18:34
2
Талалаев прокомментировал ничью «Балтики» с «Пари НН»
18:29
4
ВидеоМостовой пяткой сравнял счет в матче «Зенит» – «Динамо»
18:21
16
«Локо» обратился к болельщикам после матча с «Акроном»
18:00
У Дзюбы возникла претензия к комментатору матча «Акрон» – «Локомотив»
17:44
4
Капитан «Зенита» не попал в заявку на матч с «Динамо»
17:17
3
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Пари НН»
17:12
8
Форвард «Акрона» объяснил скандальное празднование с «Локо»: «Почему так нельзя в России?»
17:00
11
ФотоНазван игрок, лидирующий в РПЛ по победным голам
16:47
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 