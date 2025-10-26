Увольнение Юрана, «Спартаку» могут сократить бюджет, Россия готова принять Евро-2032 и другие новости

38-летний Месси получил «Золотую бутсу»
Названо условие для увольнения Карпина из «Динамо»
«Спартаку» могут сократить бюджет из-за санкций против «Лукойла»
Россия готова принять Евро-2032
«Спартак» с трудом обыграл «Оренбург» в 13-м туре РПЛ, «Ростов» упустил победу над «Динамо Мх», ЦСКА одолел «Крылья»
Экс-зенитовец помог «Сандерленду» победить «Челси» в 9-м туре АПЛ, «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Брайтона», «Ливерпуль» потерпел поражение от «Брентфорда»
Рассказов и Глебов едва не подрались во время матча
«Бавария» побила рекорд топ-5 лиг Европы, который держался 33 года
Роналду забил 950-й гол в карьере – есть реакция Криштиану
Источник: «Бомбардир»