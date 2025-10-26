Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Увольнение Юрана, «Спартаку» могут сократить бюджет, Россия готова принять Евро-2032 и другие новости

Увольнение Юрана, «Спартаку» могут сократить бюджет, Россия готова принять Евро-2032 и другие новости

Сегодня, 01:55

38-летний Месси получил «Золотую бутсу»

Названо условие для увольнения Карпина из «Динамо»

«Спартаку» могут сократить бюджет из-за санкций против «Лукойла»

Россия готова принять Евро-2032

«Спартак» с трудом обыграл «Оренбург» в 13-м туре РПЛ, «Ростов» упустил победу над «Динамо Мх», ЦСКА одолел «Крылья»

Экс-зенитовец помог «Сандерленду» победить «Челси» в 9-м туре АПЛ, «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Брайтона», «Ливерпуль» потерпел поражение от «Брентфорда»

Рассказов и Глебов едва не подрались во время матча

«Бавария» побила рекорд топ-5 лиг Европы, который держался 33 года

Роналду забил 950-й гол в карьере – есть реакция Криштиану

Юран покидает «Серик Беледиеспор» – заявление тренера

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Семаком и Кержаковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
1
Увольнение Юрана, «Спартаку» могут сократить бюджет, Россия готова принять Евро-2032 и другие новости
01:55
Юран сделал заявление о ситуации в «Серик Беледиеспоре»
01:11
Реакция Роналду на 950-й гол в карьере
01:00
⚡️ Юран покинул «Серик Беледиеспор»
00:25
3
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (2:3) и остался на 6-м месте
00:09
2
«Спартаку» могут сократить бюджет из-за санкций против «Лукойла»
Вчера, 23:35
5
950-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Хазм»
Вчера, 23:23
1
ВидеоЧелестини оценил стычку Глебова и Рассказова
Вчера, 23:11
4
ВидеоВратарь ЦСКА Тороп впервые высказался о своей ошибке в дерби с «Локомотивом»
Вчера, 22:44
4
Все новости
Все новости
Спартаковец Литвинов недоволен работой Хаби Алонсо в «Реале»: «Все ожидали большего»
01:38
ФотоАкинфеев выбрал лучшего игрока матча ЦСКА – «Крылья Советов»
01:23
ВидеоЛукин осудил Рассказова по итогам стычки с Глебовым
00:48
1
«Ливерпуль» установил клубный антирекорд
00:37
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (2:3) и остался на 6-м месте
00:09
2
Гонсалес прояснил свое будущее в «Краснодаре»
Вчера, 23:51
1
38-летний Варди впервые забил в Серии А
Вчера, 23:43
«Спартаку» могут сократить бюджет из-за санкций против «Лукойла»
Вчера, 23:35
5
950-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Хазм»
Вчера, 23:23
1
ВидеоЧелестини оценил стычку Глебова и Рассказова
Вчера, 23:11
4
Селюк неожиданно отреагировал на кризис в турецкой команде Юрана
Вчера, 22:55
2
ВидеоВратарь ЦСКА Тороп впервые высказался о своей ошибке в дерби с «Локомотивом»
Вчера, 22:44
4
Форвардам «Зенита» достается от Алипа: «Извини, я на тебя наступил»
Вчера, 22:33
6
«Бавария» побила рекорд топ-5 лиг Европы, который держался 33 года
Вчера, 22:22
3
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями»
Вчера, 22:10
2
Лига 1. Головин помог «Монако» обыграть «Тулузу» (1:0) и оказаться в зоне ЛЧ
Вчера, 21:57
2
Реакция Мостового на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
Вчера, 21:47
8
Адиев объяснил поражение «Крыльев» от ЦСКА
Вчера, 21:40
1
Бундеслига. Гол на 96-й минуте вернул дортмундскую «Боруссию» в тройку лидеров
Вчера, 21:30
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (4:2) и поднялся в топ-4
Вчера, 21:26
1
Угальде вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» среди легионеров
Вчера, 21:13
9
Серия А. «Наполи» Конте переиграл «Интер» (3:1) и возглавил таблицу, Де Брюйне забил
Вчера, 21:04
Обзор матча ЦСКА – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:56
РПЛ. Гол защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» (1:0) и выход в лидеры
Вчера, 20:55
16
«Спартак» уличили в тошнотворности
Вчера, 20:41
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 