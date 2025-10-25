Введите ваш ник на сайте
  • Вердикт по делу Клаудиньо, Ямаль унизил «Реал», катастрофическая ситуация в команде Юрана и другие новости

Вердикт по делу Клаудиньо, Ямаль унизил «Реал», катастрофическая ситуация в команде Юрана и другие новости

Сегодня, 01:23

Ямаль унизил «Реал» перед Эль Класико – мадридцы отреагировали

Интерес к Сафонову появился в еще одной топ-лиге – «ПСЖ» рассматривает украинца на замену российскому вратарю

«Зенит» готовит трансфер нового бразильца, от которого летом отказался ЦСКА

В «Серике» Юрана и Садыгова катастрофическая ситуация: подробности

Губернатор Федорищев выгоняет Адиева из раздевалки перед матчами «Крыльев Советов»

Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal

Клуб АПЛ хочет зимой купить Сперцяна

«Урал» выставил на продажу 50% акций – есть реакция президента клуба

Еще два экс-игрока сборной России внесены в базу «Миротворца»*

Стало известно, откуда у арбитра Захарова деньги на BMW X6

МВД огласило вердикт по делу Клаудиньо – есть реакция Свищева

  • * Сайт признан экстремистским и запрещeн на территории России.

Источник: «Бомбардир»
