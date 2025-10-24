Губерниев и Бузова записали совместный трек к 10-летию «Матч ТВ»

31 октября на музыкальных стриминговых платформах состоится премьера трека Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой.

Композиция посвящена 10-летнему юбилею федерального телеканала «Матч ТВ». Клип впервые покажут 1 ноября в эфире «Все на Матч!» 1 ноября.

«Песня сочетает рок-мотивы в исполнении Дмитрия Губерниева и мелодичное поп-звучание, близкое Ольге Бузовой.

Дуэт исполнен в жанре поп-гимна с мощным припевом «Мы все на Матч ТВ!» и закольцовывает историю взаимоотношений двух ярких героев десятилетия, начавшуюся в студии «Матч ТВ» летом 2021-го года во время чемпионата Европы по футболу.

Это музыкальный манифест канала, который десять лет рассказывает истории российских спортсменов и объединяет страну у экранов», – говорится в релизе.